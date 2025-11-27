onedio
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Evinde Ferencvaros'la 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe Evinde Ferencvaros'la 1-1 Berabere Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.11.2025 - 22:39

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5.hafta maçında evinde Macar ekibi Ferencvaros'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 biten maçta goller ikinci yarıda geldi. İki takımın karşılıklı ataklarıyla geçilen maçta gol perdesi misafir ekip tarafından açıldı. 66.dakikada kornerden gelen topa yükselen Varga skoru 1-0'a geltirdi. 

Ancak Anderson Talisca kısa sürede cevap verdi ve Fenerbahçe skoru 69.dakikada şık golle eşitledi. 

Maçın geri kalanında Fenerbahçe'nin atakları sonuçsuz kaldı ve maç 1-1 sona erdi.


Reklam

Fenerbahçe'de ilk 11'de Yiğit Efe dikkat çekti.

Fenerbahçe'de ilk 11'de Yiğit Efe dikkat çekti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros’u ağırladığı maçta teknik direktör Domenico Tedesco’nun yaptığı 7 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı kart cezaları bulunan Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues’in yanı sıra sakat Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı. Mert Müldür, Levent Mercan, Dorgeles Nene ve Jhon Duran da yedek bırakılırken Semedo, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca ve En-Nesyri ilk 11’e dahil edildi. Avrupa listesinde olmayan Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da oynayamadı.

Genç stoper Yiğit Efe Demir kariyerinde ilk kez resmi bir maçta Fenerbahçe’nin ilk 11’inde sahaya çıktı. Asensio, eksikler nedeniyle orta sahada '8 numara' rolünde görev aldı. Szymanski sakatlık dönüşü yedekler arasına yazılırken, eksiklerin çokluğu nedeniyle altyapıdan Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş da maç kadrosunda yer aldı.

İlk yarıda karşılıklı ataklar vardı ama gol yoktu.

İlk yarıda karşılıklı ataklar vardı ama gol yoktu.

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın başından itibaren iki takım da etkili ataklar geliştirdi. 17. dakikada Talisca, Asensio ile verkaç yapıp ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Dibusz’a nişanlarken, 24. dakikada Asensio’nin sağ çaprazdan vuruşu ve 33. dakikada uzaktan çektiği şut da Dibusz tarafından kurtarıldı. 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ortasında En-Nesyri’nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı. Ferencvaros ise 40. dakikada Varga ve Yusuf Bamidele ile, 45. dakikada Zachariassen ve Bamidele’nin pozisyonlarıyla gole yaklaştı ancak top direğe çarpıp oyun alanına döndü. İlk 45 dakika, 0-0’lık skorla tamamlandı.

Goller ikinci yarıda geldi.

Goller ikinci yarıda geldi.

Çekişmeli başlayan ikinci yarıda ilk gol Ferencvaros'tan geldi. 66.dakikada Varga skoru 1-0'a getirdi ve Kadıköy'de kısa süreli bir şok yaşattı. 

Ancak cevabımız gecikmedi. Temsilcimiz Fenerbahçe 69.dakikada Anderson Talisca'nın şık golüyle skoru 1-1'e getirdi. 

Golün ardından Fenerbahçe baskısını artırmaya başladı. Nene'nin şık ve sert şutu üst direkten dönerken Fenerbahçe oyuncu değişiklikleriyle kontrolü tamamen eline aldı. 

Ancak tüm çabalar sonuç vermedi ve maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
ismail can havan

Galatasarayla bu kadar dalga geçmenin alemi yoktu neyse canınız sağolsun

Cindirella Man

Katilin adı John Duran