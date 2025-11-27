Fenerbahçe Evinde Ferencvaros'la 1-1 Berabere Kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5.hafta maçında evinde Macar ekibi Ferencvaros'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 biten maçta goller ikinci yarıda geldi. İki takımın karşılıklı ataklarıyla geçilen maçta gol perdesi misafir ekip tarafından açıldı. 66.dakikada kornerden gelen topa yükselen Varga skoru 1-0'a geltirdi.
Ancak Anderson Talisca kısa sürede cevap verdi ve Fenerbahçe skoru 69.dakikada şık golle eşitledi.
Maçın geri kalanında Fenerbahçe'nin atakları sonuçsuz kaldı ve maç 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe'de ilk 11'de Yiğit Efe dikkat çekti.
İlk yarıda karşılıklı ataklar vardı ama gol yoktu.
Goller ikinci yarıda geldi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
