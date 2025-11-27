Fenerbahçe Evinde Ferencvaros'la 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros’u ağırladığı maçta teknik direktör Domenico Tedesco’nun yaptığı 7 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı kart cezaları bulunan Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues’in yanı sıra sakat Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı. Mert Müldür, Levent Mercan, Dorgeles Nene ve Jhon Duran da yedek bırakılırken Semedo, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca ve En-Nesyri ilk 11’e dahil edildi. Avrupa listesinde olmayan Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da oynayamadı.

Genç stoper Yiğit Efe Demir kariyerinde ilk kez resmi bir maçta Fenerbahçe’nin ilk 11’inde sahaya çıktı. Asensio, eksikler nedeniyle orta sahada '8 numara' rolünde görev aldı. Szymanski sakatlık dönüşü yedekler arasına yazılırken, eksiklerin çokluğu nedeniyle altyapıdan Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş da maç kadrosunda yer aldı.