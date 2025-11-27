onedio
Film Gibi Olay: Kendini Kaçırılmış Gibi Gösteren ‘Hayırlı Evlat’ Ailesinden 8 Cumhuriyet Altını İstedi!

Ali Can YAYCILI
27.11.2025 - 22:12

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kendini kaçırılmış gibi gösteren şahıs, ailesinden 8 adet cumhuriyet altını istedi.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesinde İ.E., ailesine haber vermeden evden ayrıldı.

Kendisine ulaşamayan ailesi, Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, ihbarın ardından arama ve soruşturma çalışması başlattı. 

Kısa süre sonra aileye, İ.E.'nin kendi telefonundan 'Oğlunuz bizde, kurtulması için fidye verin' şeklinde mesaj gönderdi. Bunun üzerine aile durumu tekrar polise bildirdi. Mesajların geldiği hat teknik takibe alındı, fiziki izleme başlatıldı. Polis koordinesinde bir kuyumcudan temin edilen sahte 8 cumhuriyet altını aileye verildi. Fidye isteyen kişi, altınların Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan metruk bir eve bırakılmasını istedi. Aile altınları belirtilen adrese bırakırken, polis ekipleri de bölgede gizli önlem aldı. Altınları almaya gelen kişi yakalandığında, şüphelinin kayıp olarak aranan İ.E. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.E.'nin emniyetteki ifadesinde, borçları nedeniyle bu yola başvurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli hakkında 'suç uydurma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından adli işlem yapıldı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Bozkurt

Şunu yapıp da yakalanmayacağına ihtimal vermesi, gerçeklikten ne derece koptuğunun farklı bir göstergesi.

Otto Skorzeny

Bu birde oy kullanıyordur değil mi ? Umarım ki reşit değildir