Türkiye Geneli Hava Durumu Alarmı: 1 Aralık Pazartesi Günü 13 İle Lapa Lapa Kar Yağışı Geliyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.11.2025 - 09:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminler, Türkiye'nin soğuk ve yağışlı bir döneme girdiğini işaret ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonundan itibaren yerini sert düşüşlere bırakacak. Özellikle 13 il için verilen kar yağışı uyarısı, kışın yüzünü göstermeye başladığının sinyallerini veriyor. İşte kar yağışı uyarısı verilen iller...

Yağışlı Hava Kapıda: Sağanak ve Fırtına Uyarısı

Cuma günü itibarıyla yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, özellikle Kıyı Ege, Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Rüzgarın ise Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor, bu da seyahatlerde aksamalara neden olabilir. Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli, diğer yerlerde genellikle güneyli yönlerden esecek rüzgâr, hafta sonu etkisini artıracak. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek sis ve pus hadiselerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul'da Sıcaklıklar Düşüyor: Pazar Günü Kar Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, hafta boyunca 20°C civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi günü başlayacak aralıklı sağanak yağmur geçişleri ile birlikte 15°C seviyelerine gerileyeceği öngörülüyor.

Asıl keskin soğuma ise Pazar günü başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kış mevsiminin ilk günlerine denk gelen 1 Aralık Pazartesi tarihinde ise 13 ilde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının etkili olacağı bu iller arasında Erzurum, Van, Kars, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Ardahan ve Bayburt bulunuyor.

Vatandaşlara Önemli Tedbir Çağrısı

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş ve beklenen kar yağışı nedeniyle yetkililer, özellikle sürücüleri kış lastiği kullanma konusunda uyarırken, tüm vatandaşların buzlanma, don olayları, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Bu hava durumu değişimleri ışığında, özellikle Doğu ve İç Anadolu'da yaşayanların kış şartlarına hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
