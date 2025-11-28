Türkiye Geneli Hava Durumu Alarmı: 1 Aralık Pazartesi Günü 13 İle Lapa Lapa Kar Yağışı Geliyor!

Cuma günü itibarıyla yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, özellikle Kıyı Ege, Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Rüzgarın ise Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor, bu da seyahatlerde aksamalara neden olabilir. Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli, diğer yerlerde genellikle güneyli yönlerden esecek rüzgâr, hafta sonu etkisini artıracak. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek sis ve pus hadiselerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor.