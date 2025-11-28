TÜVTÜRK Muayene Randevusu Almadan Ücretlere Dikkat! TÜVTÜRK Araç Muayenesi Ne Kadar Oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2026 yılı için belirlenen yüzde 25,49'luk Yeniden Değerleme Oranı, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında uygulanacak yeni ücret tarifesini de kesinleştirdi. Bu artış oranı doğrultusunda, şu anda standart otomobiller için uygulanan 2 bin 620 TL'lik muayene ücreti, gelecek yıl itibarıyla 3 bin 288 lira 84 kuruş olarak uygulanacak. Bu zam, mevzuat gereği her yıl Yeniden Değerleme Oranı üzerinden doğrudan hesaplanıyor.