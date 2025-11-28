onedio
TÜVTÜRK Muayene Randevusu Almadan Ücretlere Dikkat! TÜVTÜRK Araç Muayenesi Ne Kadar Oldu?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.11.2025 - 10:54

TÜVTÜRK muayenesi için randevu almadan bu haberi görmelisiniz! 2026 yılı TÜVTÜRK araç muayene ücret zammı Resmi Gazete kararıyla kesinleşti.

Türkiye'deki milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2026 yılı için belirlenen yüzde 25,49'luk Yeniden Değerleme Oranı, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında uygulanacak yeni ücret tarifesini de kesinleştirdi. Bu artış oranı doğrultusunda, şu anda standart otomobiller için uygulanan 2 bin 620 TL'lik muayene ücreti, gelecek yıl itibarıyla 3 bin 288 lira 84 kuruş olarak uygulanacak. Bu zam, mevzuat gereği her yıl Yeniden Değerleme Oranı üzerinden doğrudan hesaplanıyor.

2025 yılındaki mevcut tarifenin 1 Ocak 2026 itibarıyla bu oranda zamlanacağı öğrenilirken, gelecek yıl uygulanacak muayene ücretleri şu şekilde:

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 1.674,53 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 3.288,84 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 4.445,60 TL

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre trafikte kayıtlı taşıt sayısı 33 milyonu aşmış durumda.

Yasal düzenlemeler uyarınca, bu araçların tamamı can ve mal güvenliği için belirli periyotlarla zorunlu araç muayenesinden geçmek durumunda.

Araç muayene sürecini yıllardır yöneten TÜVTÜRK'ün bu görevi yakında sona erecek. Geçtiğimiz yıl tamamlanan ihale süreciyle, araç muayene hizmetlerinin 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren TURKA'ya devredileceği kesinleşmişti. Dolayısıyla, belirlenen bu zamlı ücretler, TÜVTÜRK'ün görevi devretmeden önceki son yıllarından biri olan 2026 yılı için geçerli olacak.

