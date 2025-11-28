MEB’den Resmi Açıklama Geldi: LGS ve YKS’de Köklü Değişiklik Geliyor

MEB ve ÖSYM iş birliğiyle yürütülen çalışmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda sınavlardaki soru modelinin yeniden tasarlandığı duyuruldu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında soru modelinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği” belirtilirken, bu sürecin MEB ile ÖSYM arasında koordineli şekilde sürdürüldüğü aktarıldı. Çalıştaylara Bakanlık yöneticileri, ÖSYM temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan uzman ekiplerin katıldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, geliştirilecek yeni soru modelinde öğrencilerin konuları anlama, ilişkilendirme, uygulama ve problem çözme gibi temel becerilerini ölçen görev ve soru türleri esas alınacak. Böylece sınavların bilgi ölçmenin ötesine geçerek daha kapsamlı bir değerlendirme sistemi sunması hedefleniyor.