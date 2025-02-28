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Yerin ve Göğün Kökleri: Tepe ve Kök Çakra Dengesi ile Ruhsal Uyanış

etiket Yerin ve Göğün Kökleri: Tepe ve Kök Çakra Dengesi ile Ruhsal Uyanış

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
28.02.2025 - 10:31

Şimdiye kadar çakralarla ilgili duyduğun her şeyi unutalım...

Bedenimizin derinliklerinde, keşfedilmeyi bekleyen bir enerji ağı var. Bu ağın düğüm noktaları, çakralardır. Her bir çakra, duygularımızla, düşüncelerimizle, karakterimizle, davranışlarımızla ve sağlığımızla ilgili ipuçları verir. Enerji alanlarının enstrümanlarını doğru kullanmayı başaranlar, hayatlarındaki dönüşümü hayretle ve hayranlıkla izleyeceklerdir.

Nasıl ki kök çakramız vasıtasıyla toprakla bağ kurup kökleniyorsak, benzer şekilde tepe çakramızla da göğe yolladığımız dallarımız vasıtasıyla gökyüzüne kökleniriz ve yıldızlarla bağ kurarız.

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Tepe çakramızın gücünü kök çakra, kök çakramızın gücünü tepe çakra belirler. Diğer bir deyişle yeri bilen göğü, göğü bilen yeri bilir.

Tepe çakramızın gücünü kök çakra, kök çakramızın gücünü tepe çakra belirler. Diğer bir deyişle yeri bilen göğü, göğü bilen yeri bilir.

Bu sebeple tepeyi açmak ve göğe köklenmek için, kök çakrayı açmak ve geliştirmek için özenli çalışmalar yapmak gerekir. Toprakla barışabildiğin ölçüde gökler tarafından kucaklanırsın. Doğayı sevmediğin halde “Ben doğayı yaratanı seviyorum...” diyemezsin, tam tersini de ifade edemezsin.

Kimileri nasıl ki kök çakra realitesinde oyalanır ve kendilerini geri bırakırsa, kimileri de spiritüellikle sürekli başka boyutlara ve âlemlere geçiş yapmaya çalışarak oyalanırlar. Sistem için ikisi de oyalanmadır ve ruhu dolandırmadır. Çünkü her bir çakranın gıdası vardır. Doğru besleyebildiğimizde birbiriyle uyumlu şekilde çalışırlar, hayatın ritmini yakalarlar, biz de böylece âhenk içinde yaşayabiliriz.

Kim hangi çakranın enerjilerini reddediyorsa, küçümsüyorsa ya da kabul edemiyorsa tepe çakrada sorunları var demektir. Ruhundan beslenemeyen ette arsızlaşır, bedenini besleyemeyen isyankâr olur. Maddeden beslenemeyen “vermiyor” diye Tanrı’yı suçlar, oysaki alamayan ve almak istemeyen kendisidir. “Bana istediklerimi vermiyor!” diye şikâyet eder, öfkesi isyana dönüşür.

Geçmişin ve geleceğin, olmuşun ve olacakların kaynağına (lehvi mahfuz) ulaştığımızı düşünelim.

Geçmişin ve geleceğin, olmuşun ve olacakların kaynağına (lehvi mahfuz) ulaştığımızı düşünelim.

Kimsenin kimseyi kandıramayacağı ve hiçbir bilgiyi gizleyemeyeceği bir dünya hayal edelim. Bu durumda kim kimi nasıl yönetsin? Kısacası bugün bildiğin bütün yönetim anlayışlarının sonu gelir.

Dolayısıyla bu konu üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar bilgilendirmeye yönelik değildir, daha çok gizlemeye yöneliktir. Bunu da dünya okulunun bir gereği gibi düşünebiliriz. Allah’ın yarattığı yasalar gereği, hiç kimse hesapsız bir şekilde ya da tesadüfen bir şeyi gizleyip açamaz. Her birimiz liyakatimiz kadar bilgiye ulaşabilir ve kullanabiliriz.

Hak ediş; bütün çakraların hakkını vererek ve birbiriyle uyumlandırarak, dengeli şekilde çalıştırarak olur. Her ne kadar bu orkestranın içerisinde bütün enstrümanların (çakralar) kendine özel bir sesi (özellik ve yeteneği) olsa da orkestra şefinin (yedinci çakra) idaresiyle harika müzikler oluşabilir. Çakraların herhangi bir tanesi detone olduğunda hepsi etkilenir. Kâinata yansıyan sesin (davranışların, duygu ve düşüncelerin) senden çıktığı şekliyle kaderin olarak sana yansır. Bu sebeple her birimiz kader tarlamıza ne ekersek onu biçeriz. Enstrümanlarımızı çalan müzisyenler (çakralarımız) ne kadar yetenekli olsalar da orkestra şefi görevini iyi yapamadığında, düzensiz ve uyumsuz sesler kulakları tırmalar.

Bu dünyada amacını bilmek ve dönüş yolunu hatırlamak tepe çakranın işidir. Hedefini bilmeyen kişi ne kadar ilerlerse ilerlesin esas amacından uzaklaşır. Tepe çakra açıldıkça neden bu dünyada olduğunu, hangi amaçla nereye gittiğini hatırlarsın.

Sevgilerimle…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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