Yerin ve Göğün Kökleri: Tepe ve Kök Çakra Dengesi ile Ruhsal Uyanış
Yerin ve Göğün Kökleri: Tepe ve Kök Çakra Dengesi ile Ruhsal Uyanış
Şimdiye kadar çakralarla ilgili duyduğun her şeyi unutalım...
Bedenimizin derinliklerinde, keşfedilmeyi bekleyen bir enerji ağı var. Bu ağın düğüm noktaları, çakralardır. Her bir çakra, duygularımızla, düşüncelerimizle, karakterimizle, davranışlarımızla ve sağlığımızla ilgili ipuçları verir. Enerji alanlarının enstrümanlarını doğru kullanmayı başaranlar, hayatlarındaki dönüşümü hayretle ve hayranlıkla izleyeceklerdir.
Nasıl ki kök çakramız vasıtasıyla toprakla bağ kurup kökleniyorsak, benzer şekilde tepe çakramızla da göğe yolladığımız dallarımız vasıtasıyla gökyüzüne kökleniriz ve yıldızlarla bağ kurarız.
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Tepe çakramızın gücünü kök çakra, kök çakramızın gücünü tepe çakra belirler. Diğer bir deyişle yeri bilen göğü, göğü bilen yeri bilir.
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Geçmişin ve geleceğin, olmuşun ve olacakların kaynağına (lehvi mahfuz) ulaştığımızı düşünelim.
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