Yerin ve Göğün Kökleri: Tepe ve Kök Çakra Dengesi ile Ruhsal Uyanış

Kimsenin kimseyi kandıramayacağı ve hiçbir bilgiyi gizleyemeyeceği bir dünya hayal edelim. Bu durumda kim kimi nasıl yönetsin? Kısacası bugün bildiğin bütün yönetim anlayışlarının sonu gelir.

Dolayısıyla bu konu üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar bilgilendirmeye yönelik değildir, daha çok gizlemeye yöneliktir. Bunu da dünya okulunun bir gereği gibi düşünebiliriz. Allah’ın yarattığı yasalar gereği, hiç kimse hesapsız bir şekilde ya da tesadüfen bir şeyi gizleyip açamaz. Her birimiz liyakatimiz kadar bilgiye ulaşabilir ve kullanabiliriz.

Hak ediş; bütün çakraların hakkını vererek ve birbiriyle uyumlandırarak, dengeli şekilde çalıştırarak olur. Her ne kadar bu orkestranın içerisinde bütün enstrümanların (çakralar) kendine özel bir sesi (özellik ve yeteneği) olsa da orkestra şefinin (yedinci çakra) idaresiyle harika müzikler oluşabilir. Çakraların herhangi bir tanesi detone olduğunda hepsi etkilenir. Kâinata yansıyan sesin (davranışların, duygu ve düşüncelerin) senden çıktığı şekliyle kaderin olarak sana yansır. Bu sebeple her birimiz kader tarlamıza ne ekersek onu biçeriz. Enstrümanlarımızı çalan müzisyenler (çakralarımız) ne kadar yetenekli olsalar da orkestra şefi görevini iyi yapamadığında, düzensiz ve uyumsuz sesler kulakları tırmalar.

Bu dünyada amacını bilmek ve dönüş yolunu hatırlamak tepe çakranın işidir. Hedefini bilmeyen kişi ne kadar ilerlerse ilerlesin esas amacından uzaklaşır. Tepe çakra açıldıkça neden bu dünyada olduğunu, hangi amaçla nereye gittiğini hatırlarsın.

Sevgilerimle…

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