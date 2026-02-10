Yeraltı’nın Yeni Oyuncusundan Survivor Adem’in Yeni Yarışmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
10 Şubat Salı günü televizyon ekranlarında tempo yine oldukça yüksekti. Gün boyunca yayınlanan yapımların yanı sıra, kamera arkasında konuşulan başlıklar da dikkat çekti. Gündemi anbean takip edemeyenler için öne çıkan gelişmeleri tek bir içerikte bir araya getirdik. Dizilerde yaşanan sürpriz adımlar, programlarda konuşulan anlar ve sosyal medyada gündem olan paylaşımlar günün havasını belirledi. Setlerden sızan kulis bilgileri de televizyon dünyasındaki hareketliliği gözler önüne serdi. İşte 10 Şubat Salı günü televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeler…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, Veliaht dizisi hakkında verdikleri röportajla gündem oldu.
NOW ekranlarında yeni başlayan Yeraltı, daha ilk bölümüyle adından söz ettiren iddialı yapımlar arasına girdi.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, dün akşam yayınlanan bölümüyle de yine nabız yükseltti.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Cerrahpaşalıların ablası rolüyle hafızalara kazınan Şıvga Gerez hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Adem Kılıççı, bu sezon yarışmaya katılmamıştı.
Aynı Yağmur Altında’da da muhafazakar anne figürü olması, izleyicileri Kızılcık Şerbeti’ndeki Pembe performansını yeniden hatırlamaya itti.
Uzak Şehir'e rakip olan Aynı Yağmur Altında dizisi dün akşam Atv ekranlarında yayına başladı.
Fenomen set çalışanına oyuncuların dizilerinin yurt dışı satışı yapıldığında pay alıp almadığı soruldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın