Yeraltı’nın Yeni Oyuncusundan Survivor Adem’in Yeni Yarışmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.02.2026 - 15:48

10 Şubat Salı günü televizyon ekranlarında tempo yine oldukça yüksekti. Gün boyunca yayınlanan yapımların yanı sıra, kamera arkasında konuşulan başlıklar da dikkat çekti. Gündemi anbean takip edemeyenler için öne çıkan gelişmeleri tek bir içerikte bir araya getirdik. Dizilerde yaşanan sürpriz adımlar, programlarda konuşulan anlar ve sosyal medyada gündem olan paylaşımlar günün havasını belirledi. Setlerden sızan kulis bilgileri de televizyon dünyasındaki hareketliliği gözler önüne serdi. İşte 10 Şubat Salı günü televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeler…

9 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

9 Şubat Pazartesi total reyting sonuçları:

1.Uzak Şehir (Rtg:14.83)

5.Cennetin Çocukları (Rtg:4.30)

10.Aynı Yağmur Altında (Rtg:3.12)

9 Şubat Pazartesi AB reyting sonuçları:

1.Uzak Şehir (Rtg:10.40)

3.Cennetin Çocukları (Rtg:4.54)

10.Aynı Yağmur Altında (Rtg:2.24)

9 Şubat Pazartesi ABC1 reyting sonuçları:

1.Uzak Şehir (Rtg:13.45)

3.Cennetin Çocukları (Rtg:5.17)

9.Aynı Yağmur Altında (Rtg:2.88)

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, Veliaht dizisi hakkında verdikleri röportajla gündem oldu.

Çekimleri Kars'a taşınan Veliaht, son günlerde sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Reytinglerinde hızla yükseliş yaşayan Veliaht dizisinin başrolleri Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, dizi hakkında verdikleri röportajda doğaçlama itirafında bulundular. Akın Akınözü, 19. bölümde Serra Arıtürk'ü sırtına aldığı sahnede 'Kilo mu aldın sen?' repliğini kendisinin yorumu olduğunu açıklayıp partneri Serra Arıtürk'le tatlı tatlı uğraştığını itiraf etti.

NOW ekranlarında yeni başlayan Yeraltı, daha ilk bölümüyle adından söz ettiren iddialı yapımlar arasına girdi.

Kısa süre önce de kadroya yeni bir isim daha katıldı. Beyza Gümülcine, Avukat Hande rolüyle Yeraltı evrenine giriş yaptı. Hande karakteri, Bozo’nun safında yer alacak ve onun çevresindeki planların şekillenmesinde aktif bir rol oynayacak.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, dün akşam yayınlanan bölümüyle de yine nabız yükseltti.

Cihan'ın Alya'ya doğum gününde hediye ettiği bileklik de onlardan biri! Alya'nın hayranlıkla baktığı bileklik izleyicilerde merak konusu oldu. Cihan'ın Alya'ya aldığı bileklik ne kadar diye araştırılmaya başlandı. 8 ayarı 39,990 TL olan bilekliğin 14 ayarı 59,990 TL!

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Cerrahpaşalıların ablası rolüyle hafızalara kazınan Şıvga Gerez hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi'yle tanınan Şıvga Gerez, geçtiğimiz aylarda kanser tedavisi gördüğünü duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah,” diyerek sevenlerinden dua istemişti. Şıvga Gerez, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Adem Kılıççı, bu sezon yarışmaya katılmamıştı.

Adem Kılıççı, yaptığı paylaşımla yeni programının adını duyurdu. Survivor benzeri bir program olacağı iddia edilen The Champ'in hazırlıkları başladı. Adem, programın yetişirse mayıs ayında başlayacağını açıkladı.

Aynı Yağmur Altında’da da muhafazakar anne figürü olması, izleyicileri Kızılcık Şerbeti’ndeki Pembe performansını yeniden hatırlamaya itti.

Sibel Taşçıoğlu, uzun yıllardır sektörde olan ve farklı projelerde izleyicinin karşısına çıkan deneyimli bir oyuncu. Ancak kariyerindeki asıl büyük çıkışı, Kızılcık Şerbeti dizisiyle birlikte yakaladı. Dizide hayat verdiği Pembe karakteri, onu çok daha geniş bir kitleyle buluşturdu. Şimdiyse muhafazakar anne rolü birkaç dizide daha varken Pembe yeniden anıldı. Taşçıoğlu’na övgüler sıralandı.

Uzak Şehir'e rakip olan Aynı Yağmur Altında dizisi dün akşam Atv ekranlarında yayına başladı.

Uzak Şehir'e rakip olmak istemeyen pek çok yeni sezon dizisinin ardından Aynı YağmurAltında'nın pazartesi akşamını seçmesi de izleyicinin dikkatini çeken durumlardan biri oldu. Seküler ve muhafazakar tartışmalarının yaşandığı dizide toplu taşımada yapılan bir tartışma gündem oldu.

Fenomen set çalışanına oyuncuların dizilerinin yurt dışı satışı yapıldığında pay alıp almadığı soruldu.

Yalçın ise artık oyuncu sözleşmelerinin çok güçlü olduğunu, menajerlerin her şeyi düşündüğünü dile getirdi. Verdiği örnekle daha da şaşırttı. Oyuncu reklam anlaşması olduğu bir marka varsa setteki markalara da müdahale edebiliyordu. Örneğin sahne gereği bir arabaya binmesi gerekiyorsa, anlaşması olduğu araba markasından başka arabaya binmeme hakkı olabilirmiş.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
