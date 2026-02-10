Uzak Şehir'de Cihan'ın Alya'ya Doğum Gününde Hediye Ettiği Bilekliğin Fiyatını Açıklıyoruz!

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, pazartesi günlerinin ve hatta haftanın zirvesinden inmiyor. Dün akşam yayınlanan bölümüyle de büyük ilgi gören ve reytinglerini artıran Uzak Şehir, modaya da yön veriyor. Dizide kullanılan aksesuarlar satış rekorları kırarken, Cihan'ın Alya'ya doğum gününde hediye ettiği bileklik ve fiyatı merak konusu oldu.

Biz de sizler için Alya'nın bilekliğinin fiyatını bulduk!