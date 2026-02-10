onedio
Uzak Şehir'de Cihan'ın Alya'ya Doğum Gününde Hediye Ettiği Bilekliğin Fiyatını Açıklıyoruz!

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.02.2026 - 14:00

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, pazartesi günlerinin ve hatta haftanın zirvesinden inmiyor. Dün akşam yayınlanan bölümüyle de büyük ilgi gören ve reytinglerini artıran Uzak Şehir, modaya da yön veriyor. Dizide kullanılan aksesuarlar satış rekorları kırarken, Cihan'ın Alya'ya doğum gününde hediye ettiği bileklik ve fiyatı merak konusu oldu.

Biz de sizler için Alya'nın bilekliğinin fiyatını bulduk!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, dün akşam yayınlanan bölümüyle de yine nabız yükseltti.

Özellikle son sahnede Cihan'ın geçirdiği kaza büyük panik yaratırken Cihan ve Alya'nın kavuşmak yerine ayrı düşmek zorunda kalması izleyiciyi epey üzüyor. Boran'la yaşanan sorunlar nereye varacak diye merak etmekten kendimizi almak mümkün değil.

Hep üzülmüyoruz, Uzak Şehir'de mutlu eden gelişmeler de yaşanıyor elbette.

Cihan'ın Alya'ya doğum gününde hediye ettiği bileklik de onlardan biri! Alya'nın hayranlıkla baktığı bileklik izleyicilerde merak konusu oldu. Cihan'ın Alya'ya aldığı bileklik ne kadar diye araştırılmaya başlandı. 8 ayarı 39,990 TL olan bilekliğin 14 ayarı 59,990 TL!

