Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların Ablası Rolünü Canlandıran Şıvga Gerez Hayatını Kaybetti

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların Ablası Rolünü Canlandıran Şıvga Gerez Hayatını Kaybetti

10.02.2026 - 12:17

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Cerrahpaşalıların ablası rolüyle bilinen Şıvga Gerez hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Gerez, 56 yaşındaydı.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Cerrahpaşalıların ablası rolüyle hafızalara kazınan Şıvga Gerez hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi'yle tanınan Şıvga Gerez, geçtiğimiz aylarda kanser tedavisi gördüğünü duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah,” diyerek sevenlerinden dua istemişti. Şıvga Gerez, 56 yaşında hayatını kaybetti.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
