Survivor'ın Eski Şampiyonu Adem Kılıççı, Kendi Programını Yapacağını Duyurdu

Survivor'ın Eski Şampiyonu Adem Kılıççı, Kendi Programını Yapacağını Duyurdu

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.02.2026 - 11:40

Geçtiğimiz sezonla birlikte iki kez şampiyon olan Adem Kılıççı, bu sezon Survivor'da yarışmayacağını açıklamıştı. Adem Kılıççı, kendi programını yapacağını duyurdu.

Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Adem Kılıççı, bu sezon yarışmaya katılmamıştı.

Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Adem Kılıççı, bu sezon yarışmaya katılmamıştı.

All starların dahil olmasının ardından Adem'in yarışmada yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Ancak Adem, yarışmada yer almayacağını açıklamış ve nedenini kısa zaman sonra öğreneceğimizi de belirtmişti.

Adem Kılıççı, yaptığı paylaşımla yeni programının adını duyurdu.

Adem Kılıççı, yaptığı paylaşımla yeni programının adını duyurdu.

Survivor benzeri bir program olacağı iddia edilen The Champ'in hazırlıkları başladı. Adem, programın yetişirse mayıs ayında başlayacağını açıkladı.

2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
