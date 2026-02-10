onedio
Atv'nin Yeni Dizisinin Reytingleri Uzak Şehir'i Etkiledi mi? 9 Şubat Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.02.2026 - 14:43

Uzak Şehir'e Cennetin Çocukları'nın ardından Atv ekranlarında ikinci bir rakip geldi. Aynı Yağmur Altında dizisi dün akşam ekran yolculuğuna başladı. 9 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu!

Aynı Yağmur Altında ilk bölüm reytingleri nasıl? Uzak Şehir'i ve Cennetin Çocukları'nı nasıl etkiledi? Buyurun içeriğimize...

9 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Atv'de ekran yolculuğuna başlayan Aynı Yağmur Altında reytinglerde başarı sağlayabildi mi? Merak uyandıran bu konu netlik kazandı. Uzak Şehir'in zirveyi bırakmadığı pazartesi akşamının reyting sonuçları açıklandı.

Uzak Şehir açık ara fark atarken, reytinglerde tek rakibi özeti oldu.

Cennetin Çocukları'na yine büyük fark atan Uzak Şehir, Aynı Yağmur Altında'yı 5'e katladı. 

9 Şubat Pazartesi total reyting sonuçları:

1.Uzak Şehir (Rtg:14.83)

5.Cennetin Çocukları (Rtg:4.30)

10.Aynı Yağmur Altında (Rtg:3.12)

9 Şubat Pazartesi AB reyting sonuçları:

1.Uzak Şehir (Rtg:10.40)

3.Cennetin Çocukları (Rtg:4.54)

10.Aynı Yağmur Altında (Rtg:2.24)

9 Şubat Pazartesi ABC1 reyting sonuçları:

1.Uzak Şehir (Rtg:13.45)

3.Cennetin Çocukları (Rtg:5.17)

9.Aynı Yağmur Altında (Rtg:2.88)

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
