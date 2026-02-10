Atv'nin Yeni Dizisinin Reytingleri Uzak Şehir'i Etkiledi mi? 9 Şubat Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?
Uzak Şehir'e Cennetin Çocukları'nın ardından Atv ekranlarında ikinci bir rakip geldi. Aynı Yağmur Altında dizisi dün akşam ekran yolculuğuna başladı. 9 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu!
Aynı Yağmur Altında ilk bölüm reytingleri nasıl? Uzak Şehir'i ve Cennetin Çocukları'nı nasıl etkiledi? Buyurun içeriğimize...
9 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Uzak Şehir açık ara fark atarken, reytinglerde tek rakibi özeti oldu.
