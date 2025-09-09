Yenilendiler Resmen: Bir Evcil Hayvan Kuaförü Tıraş Ettiği Köpeklerin Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Bildiğiniz üzere her dönem yeni meslekler ortaya çıkıyor. Dönemin ihtiyaçları yeni meslekler doğuruyor. Son dönemde popüler olan mesleklerden biri de evcil hayvan kuaförlüğü. Evcil hayvanların tüyleri hem ihtiyaçlarına göre hem de görünümlerine yeni bir hava katacak şekilde tıraş ediliyor. Ortaya ise oldukça sevimli bir görüntü çıkıyor.

Yaptığı işlerle 'ada satın almak' istediğini söyleyen bir pet kuaförü, tıraş ettiği köpeklerin değişimlerini paylaştı. Zaten sevimli olan köpeklerin sevimlilikleri 10 katına çıktı.