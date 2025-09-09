onedio
Yenilendiler Resmen: Bir Evcil Hayvan Kuaförü Tıraş Ettiği Köpeklerin Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
09.09.2025 - 11:13

Bildiğiniz üzere her dönem yeni meslekler ortaya çıkıyor. Dönemin ihtiyaçları yeni meslekler doğuruyor. Son dönemde popüler olan mesleklerden biri de evcil hayvan kuaförlüğü. Evcil hayvanların tüyleri hem ihtiyaçlarına göre hem de görünümlerine yeni bir hava katacak şekilde tıraş ediliyor. Ortaya ise oldukça sevimli bir görüntü çıkıyor.

Yaptığı işlerle 'ada satın almak' istediğini söyleyen bir pet kuaförü, tıraş ettiği köpeklerin değişimlerini paylaştı. Zaten sevimli olan köpeklerin sevimlilikleri 10 katına çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Pet kuaförlüğü, evcil hayvanların tüy bakımı, temizlik ve estetik görünümünü sağlamak için yapılan profesyonel bir hizmet.

Pet kuaförleri, hayvanın cinsine, tüy tipine ve sağlığına uygun teknikler kullanarak hem estetik hem de hijyenik bir bakım sağlıyor. Düzenli pet kuaförlüğü, hayvanın rahatlığı, sağlığı ve görünümünü korumasına yardımcı olurken, aynı zamanda evde bakımın zor olduğu durumlarda pratik bir çözüm sunuyor. Fakat hayvanların görünümleri üzerinde yapılan bazı değişimler, 'köpeği bir eşya gibi görmek' olarak tanımlanıyor ve tepki çekiyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
