Yeni Zamla 60 TL’yi Geçti! Gece Yarısı Benzin ve Motorine Zam Geldi

ABD ile Rusya arasındaki gerilim sonucu bazı Rus petrol markalarının kara listeye alınması, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler fiyat artışında etkili oldu.

Akaryakıt fiyatlarına beklenen zam bu gece yarısı yapıldı. Bir çok ilde motorin fiyatı 60 TL'yi aştı. Benzin ve otogaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Motorine yapılan zam ise 1 TL 25 kuruş olarak kaydedildi.