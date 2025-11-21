onedio
Yeni Zamla 60 TL’yi Geçti! Gece Yarısı Benzin ve Motorine Zam Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.11.2025 - 09:04

Taşıt sahiplerinin yakından izlediği akaryakıt ücretlerindeki inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Bir süredir gündemde olan zam beklentisi bu gece gerçekleşti. Yürürlüğe giren artışla birlikte, gece yarısından itibaren pompa fiyatları güncellendi ve birçok şehirde motorinin litre bedeli 60 TL sınırını aştı. İşte bazı şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyat fiyatları…

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Birçok şehirde 60 TL’yi geçti!

ABD ile Rusya arasındaki gerilim sonucu bazı Rus petrol markalarının kara listeye alınması, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler fiyat artışında etkili oldu. 

Akaryakıt fiyatlarına beklenen zam bu gece yarısı yapıldı. Bir çok ilde motorin fiyatı 60 TL'yi aştı. Benzin ve otogaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Motorine yapılan zam ise 1 TL 25 kuruş olarak kaydedildi.

İşte 3 büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Motorin: 59.47 TL

Benzin: 54.99 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Motorin: 59.32 TL

Benzin: 54.81 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA

Motorin: 60.50 TL

Benzin: 55.84 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR

Motorin: 60.84 TL

Benzin: 56.18 TL

LPG: 27.53 TL

