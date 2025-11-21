Yeni Zamla 60 TL’yi Geçti! Gece Yarısı Benzin ve Motorine Zam Geldi
Taşıt sahiplerinin yakından izlediği akaryakıt ücretlerindeki inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Bir süredir gündemde olan zam beklentisi bu gece gerçekleşti. Yürürlüğe giren artışla birlikte, gece yarısından itibaren pompa fiyatları güncellendi ve birçok şehirde motorinin litre bedeli 60 TL sınırını aştı. İşte bazı şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyat fiyatları…
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Birçok şehirde 60 TL’yi geçti!
İşte 3 büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları;
