Profesör, Eczacı, Mümessil Gözaltında! İstanbul’un En Ünlü Hastanelerinden Balıklı Rum’da Büyük Operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü'nde 2017-2021 yılları arasında yürütüldüğü tespit edilen usulsüz işlemlerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre hastanede görev yapan ve profesör olan bir doktorun öncülüğünde Medula sistemine kayıt yapılmadan hastaların kişisel verilerinin elde edildiği, muayene gerçekleştirilmemesine rağmen işlem yapılmış gibi gösterildiği ve kırmızı ile yeşil reçeteli ilaçların da aralarında bulunduğu sahte reçeteler düzenlendiği belirlendi.

Sahtecilikle kamunun 112 milyon lira zarara uğratıldığı vurgulandı. Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.O., Ecz. Y.E., Ecz. A.H., Ecz. çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç.'nin gözaltına alındığı bildirildi:

'Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme suçlarından Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.O., Ecz. Y.E., Ecz. A.H., Ecz. çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında 11.05.2025 tarihinde arama, yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun provizyon vermemesi sebebiyle hasta girişi yapılamadığı halde hastaneye hiç gitmemiş olan hastaları, onların rızası olmaksızın kendi odasında başka hastalar ile hastane dışındaki başka yerlerde kaydı açılan aynı hasta kaydını kullanmak suretiyle çocuk psikiyatri bölümünde hiç muayene edilmemiş hastalara usulsüz protokol numaralı onbinlerce kırmızı reçete düzenlendiği, bu reçetelerle hastane ve eczanelerin SGK’ya fatura işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Elde edilen ilaçların, Sosyal Güvenlik Kurumunun suç duyurusu ile birlikte istihbarî bilgiler neticesinde uyuşturucu madde olarak sokak satıcılarının yaptığı manada, Türkiye dışındaki kişi veya ülkelere illegal biçimde götürülmeye çalışıldığı ve ilaçların kullanılması kayıtlarında olmayan kırmızı reçeteli uyuşturucu etkili ilaçların 112 milyonu aşkın kutusunda bulunan hapların bir kısmının da muhtemel uyuşturucu etkili kimyasallar için belirli fiyatlarla yabancı uyruklu şahıslara satıldığı, maddi menfaat elde edildiği anlaşılmıştır.'