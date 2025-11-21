Profesör, Eczacı, Mümessil Gözaltında! İstanbul’un En Ünlü Hastanelerinden Balıklı Rum’da Büyük Operasyon
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Balıklı Rum Hastanesi'nde 112 milyon TL'lik kamu zararı tespit edildiğini, Prof. Dr. A.E , tıbbi sekreter N.Ö., eczacılar Y.E. ile A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç.'nin gözaltına alındığını duyurdu.
Balıklı Rum Hastanesi’nde sahtecilikle kamu 112 milyon lira zarara uğratıldı!
