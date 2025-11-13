Yeni Buzul Çağı Kapıda! Okyanus Akıntısının Durması Avrupa’yı Derin Dondurucuya Çevirebilir

Grönland buz tabakasının hızla erimesiyle okyanusa karışan tatlı su, bu dev döngünün dengesini bozuyor. Çin Bilimler Akademisi ve San Diego’daki uzmanların yürüttüğü araştırmada, 1000-2000 metre derinlikte beklenenden daha sıcak su katmanları tespit edildi.

Sıcaklık artışı, akıntının zayıfladığına dair en güçlü işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu derinlikler, güneş radyasyonu gibi atmosferik etkilerden neredeyse hiç etkilenmiyor ve okyanus akıntılarındaki değişimleri doğrudan yansıtıyor.

MIT tarafından geliştirilen genel dolaşım modeli de bulguları destekliyor. Simülasyonlara göre yavaşlayan AMOC, Kuzey Atlantik tabanında ısınmaya yol açıyor ve ısı, baroklinik Kelvin dalgalarıyla ekvatora doğru taşınıyor. Araştırmacılar, bu zincirleme etkinin sistemde geri dönüşü olmayan çöküşe kapı aralayabileceğini belirtiyor.