Yeni Buzul Çağı Kapıda! Okyanus Akıntısının Durması Avrupa’yı Derin Dondurucuya Çevirebilir
Atlantik Okyanusu’nu bir konveyör bandı gibi dolaşan AMOC akıntısının zayıfladığına dair yeni bulgular açıklandı. Grönland buz tabakasından gelen eriyik suyun akıntıyı durma noktasına getirdiği belirtiliyor. İzlanda ise bu durumu ulusal güvenlik riski olarak tanımladı. Hükümet, tehdidi resmen Ulusal Güvenlik Konseyi gündemine taşıdı.
AMOC, sıcak tropik sularını kuzeye taşıyarak Avrupa’nın ve ABD’nin doğu kıyılarının ılıman kalmasını sağlayan dev bir okyanus akıntısı sistemi.
İzlanda alarm verdi: Enerji, gıda ve taşımacılık sistemleri risk altında.
