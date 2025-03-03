onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yalnızca 1 Günü Kaldı: İsim Değişikliği İçin Süre Verilen NOW'ın Başına Gelenler Sky Türk'te de Yaşanmış!

Yalnızca 1 Günü Kaldı: İsim Değişikliği İçin Süre Verilen NOW'ın Başına Gelenler Sky Türk'te de Yaşanmış!

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.03.2025 - 00:04

Ülkemizde FOX TV olarak yayın hayatına başlayan kanal, Disney grubu tarafından satın alınmasının ardından isim hakkı süresinin dolması sebebiyle 12 Şubat 2024 itibarıyla NOW TV olarak yayın hayatına devam etmişti. Ancak geçtiğimiz ay İstanbul NOW TV'nin isim benzerliği için yaptığı şikayetin ardından kanala 1 aylık isim değiştirme süresi verilmişti. Yalnızca 1 günü kalan NOW TV'nin başına gelenler daha önce Sky Türk'ün de başına gelmiş!

Kaynak: Borsanın Gündemi

Kaynak: https://www.borsaningundemi.com/haber...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya çapında bilinen FOX TV Türkiye'de de aynı isimle yayın hayatına başlamıştı.

Dünya çapında bilinen FOX TV Türkiye'de de aynı isimle yayın hayatına başlamıştı.

Ancak kanal Disney grubu tarafından satın alınmasının ardından isim hakkı süresinin dolması sebebiyle 12 Şubat 2024 itibarıyla yayın hayatına NOW TV olarak devam etmişti.

Yeni adıyla yaklaşık bir yıldır yayın yapan kanal, bu kez de isim benzerliği sebebiyle RTÜK cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Yeni adıyla yaklaşık bir yıldır yayın yapan kanal, bu kez de isim benzerliği sebebiyle RTÜK cezasıyla karşı karşıya kaldı.

İstanbul NOW TV'nin RTÜK şikayetinin ardından kanala isim değişikliğine gitmesi için 1 aylık süre tanındı.

Ancak NOW'a tanınan sürede son güne gelinmesine rağmen henüz kanaldan bir açıklama gelmedi.

Ancak NOW'a tanınan sürede son güne gelinmesine rağmen henüz kanaldan bir açıklama gelmedi.

İsim değişikliği için tanınan sürede yalnızca 1 gün kaldı. NOW TV, eğer kendisine tanınan sürenin sonuna kadar isim değişikliğine gitmezse kanal 3 ay kapatılabilir.

NOW TV'nin karşılaştığı bu durumun bir benzerinin Sky Türk'ün de başına geldiği ortaya çıktı.

NOW TV'nin karşılaştığı bu durumun bir benzerinin Sky Türk'ün de başına geldiği ortaya çıktı.
onedio.com

British SKY Broadcasting Group PLC ve British SKY Broadcasting Ltd. şirketleri, avukatları aracılığı ile 30 Mart 2006’da SKYTURK’e karşı dava açtı. Sky Türk'ün de yasal zorunluluklar sebebiyle isim değişikliğine gittiği öğrenildi.

2012 yılında adını değiştireceğini açıklayan Sky Türk kanalı, önce Sky Türk 360 adıyla yayın hayatına devam etmişti.

2012 yılında adını değiştireceğini açıklayan Sky Türk kanalı, önce Sky Türk 360 adıyla yayın hayatına devam etmişti.
onedio.com

Kanal yetkilileri bu değişikliği, “360 dereceden bakan bir uygulamaya geçeceğiz, bu yüzden 360'ı adımıza ekledik” olarak açıklamıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ancak kanalın adı 2014 yılında 360 olarak değiştirildi.

Ancak kanalın adı 2014 yılında 360 olarak değiştirildi.

21 Kasım 2013'te kanalın TürkMedya'ya satılmasının ardından kanal 31 Aralık 2013 tarihinde 360 adını aldı ve Sky markasını bırakmış oldu.

Kanal, 18 Temmuz 2014 tarihinde 8 yıldır devam eden telif davasını kaybetti.

Kanal, 18 Temmuz 2014 tarihinde 8 yıldır devam eden telif davasını kaybetti.

Alınan kararla birlikte Sky Türk olarak kurulan ve haber temalı olan kanal, haber temasını bırakarak eğlence temalı bir kanal halini aldı. Ayrıca logoda kırmızı renk bırakılarak mor tema benimsendi. Bakalım, NOW TV için işler nasıl ilerleyecek?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın