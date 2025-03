Yalnızca 1 Günü Kaldı: İsim Değişikliği İçin Süre Verilen NOW'ın Başına Gelenler Sky Türk'te de Yaşanmış!

Ülkemizde FOX TV olarak yayın hayatına başlayan kanal, Disney grubu tarafından satın alınmasının ardından isim hakkı süresinin dolması sebebiyle 12 Şubat 2024 itibarıyla NOW TV olarak yayın hayatına devam etmişti. Ancak geçtiğimiz ay İstanbul NOW TV'nin isim benzerliği için yaptığı şikayetin ardından kanala 1 aylık isim değiştirme süresi verilmişti. Yalnızca 1 günü kalan NOW TV'nin başına gelenler daha önce Sky Türk'ün de başına gelmiş!

Kaynak: Borsanın Gündemi