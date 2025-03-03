Yalnızca 1 Günü Kaldı: İsim Değişikliği İçin Süre Verilen NOW'ın Başına Gelenler Sky Türk'te de Yaşanmış!
Yalnızca 1 Günü Kaldı: İsim Değişikliği İçin Süre Verilen NOW'ın Başına Gelenler Sky Türk'te de Yaşanmış!
Kaynak: https://www.borsaningundemi.com/haber...
Ülkemizde FOX TV olarak yayın hayatına başlayan kanal, Disney grubu tarafından satın alınmasının ardından isim hakkı süresinin dolması sebebiyle 12 Şubat 2024 itibarıyla NOW TV olarak yayın hayatına devam etmişti. Ancak geçtiğimiz ay İstanbul NOW TV'nin isim benzerliği için yaptığı şikayetin ardından kanala 1 aylık isim değiştirme süresi verilmişti. Yalnızca 1 günü kalan NOW TV'nin başına gelenler daha önce Sky Türk'ün de başına gelmiş!
Kaynak: Borsanın Gündemi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya çapında bilinen FOX TV Türkiye'de de aynı isimle yayın hayatına başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni adıyla yaklaşık bir yıldır yayın yapan kanal, bu kez de isim benzerliği sebebiyle RTÜK cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Ancak NOW'a tanınan sürede son güne gelinmesine rağmen henüz kanaldan bir açıklama gelmedi.
NOW TV'nin karşılaştığı bu durumun bir benzerinin Sky Türk'ün de başına geldiği ortaya çıktı.
2012 yılında adını değiştireceğini açıklayan Sky Türk kanalı, önce Sky Türk 360 adıyla yayın hayatına devam etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak kanalın adı 2014 yılında 360 olarak değiştirildi.
Kanal, 18 Temmuz 2014 tarihinde 8 yıldır devam eden telif davasını kaybetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın