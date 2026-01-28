onedio
Videoları İzlerken Ağladı: Alman Bir Kadın Türkiye'de Özlediği Şeyleri Paylaştı

Dilara Bağcı Peker
28.01.2026 - 23:26

Türkiye, turistlerin her geçen yıl daha çok tercih ettiği bir ülke haline geliyor. Rusya, Japonya, Kore, İngiltere ve Almanya'dan milyonlarca turist ülkemize geliyor. Ayrıca ülkemize bir kez tatile gelenler, tekrar tekrar bizi ziyaret ediyor. 

Bir Alman kadın, Türkiye'deki tatil videolarını düzenlerken gözyaşlarına engel olamadı. O anları ise duygusal bir açıklamayla paylaşmayı ihmal etmedi.

Alman kadın, videosunu "Türkiye videolarını düzenlerken ben;" diyerek paylaştı.

Ayrıca videosunun açıklamasında da 'Renkler, insanlar, özgürlük duygusu, basit yaşam, sıcak sabah ışığı. Bazı yerler sadece mekan değil, aynı zamanda duygulardır.' dedi.

Her geçen yıl ülkemize daha fazla turist geliyor. Özellikle yaz turizminin öne çıktığı ülkemizi ziyaret edenler, tekrar tekrar seyahat planları yapmayı da ihmal etmiyor. Alman kadının Türkiye'de en çok özlediği şeyler de renkler, insanlar, özgürlük hissi ve sıcak sabah ışığı olmuş!

