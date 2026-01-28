Videoları İzlerken Ağladı: Alman Bir Kadın Türkiye'de Özlediği Şeyleri Paylaştı

Türkiye, turistlerin her geçen yıl daha çok tercih ettiği bir ülke haline geliyor. Rusya, Japonya, Kore, İngiltere ve Almanya'dan milyonlarca turist ülkemize geliyor. Ayrıca ülkemize bir kez tatile gelenler, tekrar tekrar bizi ziyaret ediyor.

Bir Alman kadın, Türkiye'deki tatil videolarını düzenlerken gözyaşlarına engel olamadı. O anları ise duygusal bir açıklamayla paylaşmayı ihmal etmedi.