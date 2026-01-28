Videoları İzlerken Ağladı: Alman Bir Kadın Türkiye'de Özlediği Şeyleri Paylaştı

Türkiye, turistlerin her geçen yıl daha çok tercih ettiği bir ülke haline geliyor. Rusya, Japonya, Kore, İngiltere ve Almanya'dan milyonlarca turist ülkemize geliyor. Ayrıca ülkemize bir kez tatile gelenler, tekrar tekrar bizi ziyaret ediyor.
Bir Alman kadın, Türkiye'deki tatil videolarını düzenlerken gözyaşlarına engel olamadı. O anları ise duygusal bir açıklamayla paylaşmayı ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alman kadın, videosunu "Türkiye videolarını düzenlerken ben;" diyerek paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın