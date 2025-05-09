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Usta Oyuncular Karşı Karşıya Geldi: Kadir İnanır'dan Hülya Koçyiğit'in Şirketine Film Davası!

Usta Oyuncular Karşı Karşıya Geldi: Kadir İnanır'dan Hülya Koçyiğit'in Şirketine Film Davası!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.05.2025 - 14:37

Yeşilçam’ın usta isimleri mahkeme salonunda karşı karşıya geldi! Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, yıllarını verdiği filmlerin izinsiz yayınlandığını öne sürerek Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e dava açtı. Sanatçı, icracı sanatçı olarak haklarının hiçe sayıldığını belirtip tazminat talep etti. 

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, sinema serüvenine 1968 yılında Yedi Adım Sonra filmindeki küçük bir rolle başladı ama kısa sürede devleşti.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, sinema serüvenine 1968 yılında Yedi Adım Sonra filmindeki küçük bir rolle başladı ama kısa sürede devleşti.

Selvi Boylum Al Yazmalım ile gönüllere taht kuran, Tatar Ramazan, Kara Gözlüm, Yılanların Öcü, Ah Gardaşım gibi hafızalara kazınan filmlerle Yeşilçam’ın en karizmatik jönlerinden biri oldu. Sahip olduğu duruş, etkileyici sesi ve oyunculuğu sayesinde sadece dönemin değil, sinema tarihinin de unutulmazları arasına adını yazdırdı.

Aynı dönemin bir diğer dev ismi Hülya Koçyiğit ise 1964’te Susuz Yaz filmiyle sinemaya hızlı bir giriş yapmış, Derman, Gelin, Vesikalı Yarim, Kurbağalar, Bir Garip Yolcu gibi sayısız başarılı yapımda başrol oynamıştı. Onlarca ödüle sahip olan Koçyiğit de Yeşilçam’ın altın çağının mimarlarından biri.

İnanır ve Koçyiğit, yıllar boyunca birçok projede yolları kesişen iki dev oyuncu oldu. Gelin, Yılanların Öcü ve Derman gibi yapımlarda birlikte rol alarak ekranlara damga vurdular. Ancak yıllar sonra karşı karşıya geldiler.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Kadir İnanır, avukatı Bişar Abdi Alinak aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Kadir İnanır, avukatı Bişar Abdi Alinak aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Dilekçede, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a ait Gülşah Film’in, İnanır’ın başrolünü üstlendiği filmleri sosyal medya, televizyon ve dijital platformlarda izinsiz yayınladığı iddia edildi.

Sanatçı, icracı sanatçı olarak sahip olduğu hakların yalnızca yazılı devirle kullanılabileceğini belirtirken, bu filmlerin en değerli yayın saatlerinde defalarca yayınlandığını ancak kendisine hiçbir ödeme yapılmadığını vurguladı. Gülşah Film’in bu yayınlardan ciddi gelir elde ettiğini ancak sanatçının mağdur edildiğini söyleyen İnanır, hem maddi hem de manevi zarara uğradığını belirtti.

Şimdilik 20 bin TL tazminat talep eden usta oyuncu, “Haklarımı hiçbir şekilde bu şirkete devretmedim” dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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