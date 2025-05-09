Usta Oyuncular Karşı Karşıya Geldi: Kadir İnanır'dan Hülya Koçyiğit'in Şirketine Film Davası!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
Yeşilçam’ın usta isimleri mahkeme salonunda karşı karşıya geldi! Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, yıllarını verdiği filmlerin izinsiz yayınlandığını öne sürerek Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e dava açtı. Sanatçı, icracı sanatçı olarak haklarının hiçe sayıldığını belirtip tazminat talep etti.
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, sinema serüvenine 1968 yılında Yedi Adım Sonra filmindeki küçük bir rolle başladı ama kısa sürede devleşti.
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Kadir İnanır, avukatı Bişar Abdi Alinak aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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