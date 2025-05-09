Usta Oyuncular Karşı Karşıya Geldi: Kadir İnanır'dan Hülya Koçyiğit'in Şirketine Film Davası!

Selvi Boylum Al Yazmalım ile gönüllere taht kuran, Tatar Ramazan, Kara Gözlüm, Yılanların Öcü, Ah Gardaşım gibi hafızalara kazınan filmlerle Yeşilçam’ın en karizmatik jönlerinden biri oldu. Sahip olduğu duruş, etkileyici sesi ve oyunculuğu sayesinde sadece dönemin değil, sinema tarihinin de unutulmazları arasına adını yazdırdı.

Aynı dönemin bir diğer dev ismi Hülya Koçyiğit ise 1964’te Susuz Yaz filmiyle sinemaya hızlı bir giriş yapmış, Derman, Gelin, Vesikalı Yarim, Kurbağalar, Bir Garip Yolcu gibi sayısız başarılı yapımda başrol oynamıştı. Onlarca ödüle sahip olan Koçyiğit de Yeşilçam’ın altın çağının mimarlarından biri.

İnanır ve Koçyiğit, yıllar boyunca birçok projede yolları kesişen iki dev oyuncu oldu. Gelin, Yılanların Öcü ve Derman gibi yapımlarda birlikte rol alarak ekranlara damga vurdular. Ancak yıllar sonra karşı karşıya geldiler.