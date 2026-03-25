Fikret Orman Kimdir? Fikret Orman Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.03.2026 - 10:50

İş dünyasındaki faaliyetleri ve uzun yıllar başkanlığını yaptığı Beşiktaş JK ile tanınan Fikret Orman hakkında merak edilenleri derledik. Peki Fikret Orman kimdir, hangi görevlerde bulundu, özel hayatıyla neden gündemde? Fikret Orman kaç yaşında ve aslen nereli? Fikret Orman neden gözaltına alındı? Gelin birlikte inceleyelim.

Fikret Orman Kimdir?

Fikret Orman, Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. Özellikle Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde uzun yıllar başkanlık yapmasıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

İş hayatına genç yaşlarda atılan Orman, inşaat ve turizm başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet göstermiştir. Aynı zamanda spor yöneticiliği kariyeriyle Türkiye’de en çok konuşulan kulüp başkanlarından biri olmuştur.

Fikret Orman Kaç Yaşında?

Fikret Orman, 4 Kasım 1967 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 2026 itibarıyla 58 yaşındadır. Akrep burcu olan Orman, iş dünyasındaki disiplini ve yöneticilik tarzıyla dikkat çekmiştir.

Fikret Orman Aslen Nereli?

Fikret Orman İstanbul doğumludur. Ailesi de uzun yıllardır İstanbul’da yaşamaktadır. İş ve sosyal hayatının büyük bir kısmını da İstanbul merkezli olarak sürdürmüştür.

Fikret Orman’ın Kariyer Başlangıcı

Fikret Orman, eğitim hayatının ardından iş dünyasına adım atmıştır. İnşaat ve taahhüt sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik yapmış, daha sonra kendi işlerini kurarak girişimcilik kariyerini sürdürmüştür.

Spor dünyasına olan ilgisi ise genç yaşlardan itibaren başlamış, bu ilgi onu ilerleyen yıllarda Beşiktaş yönetimine taşımıştır.

Beşiktaş Başkanlığı Dönemi

Fikret Orman, 2012 yılında Beşiktaş JK başkanı seçilmiştir.

Başkanlığı döneminde:

  • Kulübün mali yapısını düzeltmeye yönelik çalışmalar yapmıştır

  • Vodafone Park stadının tamamlanmasında önemli rol oynamıştır

  • Futbol takımının 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu kazanmasına katkı sağlamıştır

2019 yılında görevinden istifa ederek başkanlığı bırakmıştır.

Fikret Orman’ın Özel Hayatı

Fikret Orman, özel hayatını genellikle göz önünde yaşamamayı tercih eden isimlerden biridir.

İki çocuk babası olan Orman, zaman zaman magazin gündeminde yer alsa da genel olarak iş ve spor kariyeriyle ön plana çıkmaktadır.

Didem Soydan Neden Gündemde, Gözaltına mı Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, sanat ve spor dünyasını ayağa kaldırdı. İstanbul Narkotik ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman ile Galatasaray’ın eski başkanı Burak Elmas gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Soruşturma sadece spor camiasıyla sınırlı kalmadı; aralarında iş insanları Hakan ve Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran’ın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan baskınlar sonucunda 14 kişi emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan diğer 2 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
