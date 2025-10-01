onedio
article/comments
Tülay Hatimoğulları Kimdir, Kaç Yaşında? DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Kariyeri ve Hayatı

Tülay Hatimoğulları Kimdir, Kaç Yaşında? DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Kariyeri ve Hayatı

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2025 - 20:02

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında DEM Parti sıralarında yer alan Tülay Hatimoğulları, siyaset gündemine oturdu. Açılış sırasında tokalaşmada yaşananlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Tülay Hatimoğulları kimdir? Tülay Hatimoğulları kaç yaşında, nereli? 

Tülay Hatimoğulları Kimdir?

Tülay Hatimoğulları, 1977 yılında Hatay’da dünyaya geldi. Siyasetçi ve aktivist Hatimoğulları, lise yıllarından itibaren siyasetle ilgilendi. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Bu dönemde, Arap kültürünün ve dilinin canlanması için çeşitli çalışmalar yürüttü. Ortadoğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsü'nün kuruluşunda ise aktif olarak rol aldı. 

Tülay Hatimoğulları Kaç Yaşında? 

1977 yılında dünyaya gelen siyasi isim Tülay Hatimoğulları, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. 

Tülay Hatimoğulları Aslen Nereli?

Tülay Hatimoğulları, Hatay'a bağlı Samandağ ilçesinde dünyaya geldi.

Tülay Hatimoğulları'nın Siyasi Kariyeri

Siyaset sahnesinde ilk kez Demokrasi İçin Birlik Hareketi (DBH) ile yerini alan Tülay Hatimoğulları, bu tarihten itibaren siyaset hayatına aktif olarak devam etti.

2016 ila 2018 yılllarında Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin (SYKP) eş genel başlanlığı görevini üstlendi. 2018 genel seçimlerinde ise HDP'den Adana milletvekili seçildi. TBMM 27. ve 28. dönem Adana milletvekili Hatimoğulları, aynı zamanda TBMM Dışişleri Komisyonu üyesidir. 

Hatimoğulları, ayrıca 2023 yılında kurulan DEM Parti'nin (Demokratik Eşitlik ve Mücadele Partisi) eş genel başkanlığına seçildi.  

Tülay Hatimoğulları'nın Çalışmaları

Tülay Hatimoğulları,1995 yılında Arapça müzik ve tiyatro faaliyetleri yapan Çağdaş Sanat Atölyesi'nin kurucularındandır. Ayrıca 2015 yılında Ortadoğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsü'nün kuruluş sürecinde rol almıştır.

AMARGİ Kadın Akademisinin kuruluşunda da rol alan Hatimoğulları, Kadın Emeği Kolektifinin çalışmalarında da yer aldı.

Tülay Hatimoğulları Evli mi?

Tülay Hatimoğulları Oruç, kendisi gibi siyasetçi Talat Oruç ile evlidir.

Tülay Hatimoğulları Neden Gündemde?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Tülay Hatimoğulları Oruç'un elini sıkmadığı iddiası, sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırdı. Ancak daha sonra AKP Grup Başkanvekilleri, bu durumun bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtti.

