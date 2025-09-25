Trump Yönetiminden UEFA ve FIFA'ya İsrail Baskısı Geliyor

FIFA ve UEFA’nın olası bir İsrail yasağı, ülkenin hem milli takım hem de kulüp düzeyinde tüm uluslararası organizasyonlardan men edilmesi anlamına geliyor.

Milli takım düzeyinde bu karar, 2026 Dünya Kupası’na da doğrudan etki edecek. ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde yapılacak turnuvaya katılım için İsrail; Norveç, İtalya, Estonya ve Moldova ile aynı grupta mücadele ediyor. Beş maç sonunda üçüncü sırada bulunan İsrail, puanını İtalya ile eşitlemiş durumda. Grup lideri direkt, ikinci sıradaki ise play-off turuna kalıyor.

Yasak, ayrıca İsrail’in hiçbir zaman katılamadığı Kadınlar Dünya Kupası elemelerini de kapsayacak. 2027 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerinin kura çekimi kasım ayında yapılacak.

Avrupa düzeyinde ise erkekler ve kadınlar için Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi de yasağa dahil olacak. Kulüp bazında ise Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde İsrail temsilcileri sahne alamayacak. Bu sezon Avrupa Ligi’nde yer alan tek İsrail takımı Maccabi Tel Aviv, Dinamo Zagreb, Midtjylland, Aston Villa, Lyon, Stuttgart, Freiburg ve Bologna ile karşılaşmaya hazırlanıyordu.