Trump Yönetiminden UEFA ve FIFA'ya İsrail Baskısı Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.09.2025 - 23:12

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İsrail’in 2026 Erkekler Dünya Kupası’ndan men edilmesini engellemek için çalışacağını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler, FIFA ve UEFA’ya – dünya ve Avrupa futbolunun ilgili yönetim organlarına – İsrail’in turnuvalardan uzaklaştırılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak - The Athletic

İsrail'in Filistin'deki soykırımı artık çok boyutlu olarak tartışılıyor.

FIFA ve UEFA, İsrail’in uluslararası turnuvalardan men edilmesi konusunu gündemine aldı. Birleşmiş Milletler’in çağrılarının ardından hız kazanan süreçte, İsrail’in Dünya Kupası ve Avrupa kupalarındaki geleceği belirsizliğini koruyor. Kurumların alacağı kararın futbol dünyasında geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Trump yönetimi ise olası bir "men etme" kararının önüne geçmeye çalışıyor.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü The Athletic’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İsrail’in milli futbol takımını Dünya Kupası’ndan men etmeye yönelik her türlü girişimi tamamen durdurmak için kesinlikle çalışacağız.”

Birleşmiş Milletler de devreye girdi ve "devam eden soykırım" diyerek çağrı yaptı.

İsrail’in milli takımı ve kulüpleri, Ekim 2023’te Hamas saldırısıyla başlayan Gazze’deki çatışmalara rağmen FIFA ve UEFA organizasyonlarında yer almaya devam ediyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde beşli grubunda üçüncü sırada bulunan İsrail, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılma mücadelesi veriyor. Kura çekimi ise 5 Aralık’ta Washington D.C.’de yapılacak.

ABD’nin FIFA veya UEFA üzerinde İsrail’in men edilmemesi için baskı yapıp yapmadığı netlik kazanmazken, Dışişleri Bakanlığı bu konuda yorum yapmaktan kaçındı. Birleşmiş Milletler ise salı günü yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşananları “devam eden soykırım” olarak nitelendirerek İsrail’in uluslararası müsabakalardan men edilmesi çağrısında bulundu. İsrail ise bu suçlamaları reddediyor.

FIFA ve UEFA sessiz kalmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail’in Gazze’de işlediği insan hakları ihlalleri nedeniyle uluslararası futboldan men edilmesi çağrısında bulundu. BM’den yapılan açıklamada, “Boykot bireysel oyunculara değil, İsrail devletine yönelmelidir. Hükümet kararlarının bedelini futbolcular ödememeli” denildi.

Açıklamada, ciddi ihlallerde bulunan devletlerin milli takımlarının geçmişte olduğu gibi müsabakalardan men edilebileceği hatırlatılarak, “Rusya hâlen Ukrayna savaşı nedeniyle küresel futboldan uzaklaştırılmış durumda” ifadeleri kullanıldı.

BM, FIFA’ya İsrail’in “işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuksuz varlığını meşrulaştırmaya son verme” çağrısı yaptı. FIFA ve UEFA ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Yasak neleri kapsayacak?

FIFA ve UEFA’nın olası bir İsrail yasağı, ülkenin hem milli takım hem de kulüp düzeyinde tüm uluslararası organizasyonlardan men edilmesi anlamına geliyor.

Milli takım düzeyinde bu karar, 2026 Dünya Kupası’na da doğrudan etki edecek. ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde yapılacak turnuvaya katılım için İsrail; Norveç, İtalya, Estonya ve Moldova ile aynı grupta mücadele ediyor. Beş maç sonunda üçüncü sırada bulunan İsrail, puanını İtalya ile eşitlemiş durumda. Grup lideri direkt, ikinci sıradaki ise play-off turuna kalıyor.

Yasak, ayrıca İsrail’in hiçbir zaman katılamadığı Kadınlar Dünya Kupası elemelerini de kapsayacak. 2027 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerinin kura çekimi kasım ayında yapılacak.

Avrupa düzeyinde ise erkekler ve kadınlar için Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi de yasağa dahil olacak. Kulüp bazında ise Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde İsrail temsilcileri sahne alamayacak. Bu sezon Avrupa Ligi’nde yer alan tek İsrail takımı Maccabi Tel Aviv, Dinamo Zagreb, Midtjylland, Aston Villa, Lyon, Stuttgart, Freiburg ve Bologna ile karşılaşmaya hazırlanıyordu.

