Trump Yönetiminden UEFA ve FIFA'ya İsrail Baskısı Geliyor
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İsrail’in 2026 Erkekler Dünya Kupası’ndan men edilmesini engellemek için çalışacağını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler, FIFA ve UEFA’ya – dünya ve Avrupa futbolunun ilgili yönetim organlarına – İsrail’in turnuvalardan uzaklaştırılması çağrısında bulunmuştu.
İsrail'in Filistin'deki soykırımı artık çok boyutlu olarak tartışılıyor.
Trump yönetimi ise olası bir "men etme" kararının önüne geçmeye çalışıyor.
Birleşmiş Milletler de devreye girdi ve "devam eden soykırım" diyerek çağrı yaptı.
FIFA ve UEFA sessiz kalmayı sürdürüyor.
Yasak neleri kapsayacak?
