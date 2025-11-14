onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Telefon ve Bilgisayar Fiyatlarına Dev Zam Gelebilir

Telefon ve Bilgisayar Fiyatlarına Dev Zam Gelebilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2025 - 22:29

Teknoloji devi Samsung, bellek çipi fiyatlarını yüzde 60 artırdı. Yapay zeka işletme kapasitesi yüksek sunuculara olan talep çip bulma krizine neden oldu. Bellek çipi fiyatlarının artırılmasıyla telefon ve bilgisayar fiyatlarına dev zam bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zekaya yatırımlar bellek çiplerinin stoklarını neredeyse tüketti.

Yapay zekaya yatırımlar bellek çiplerinin stoklarını neredeyse tüketti.

Samsung Electronics, Kasım ayında DDR5 bellek çiplerinin fiyatını yüzde 60 artırdı. Bu çipler özellikle yapay zeka işleme kapasitesi yüksek sunucularda kullanılıyor. Yapay zekaya yapılan yatırımlar nedeniyle bellek çiplerine olan talep patladı. Arz sıkıntısı yaşanırken büyük bir fiyat artışı da beraberinde geldi. Üreticiler yaşanan durum karşısında zorluk yaşarken Samsung, çip fiyatlarını artırdı. 

  • 32 GB DDR5 modüllerinin fiyatı Eylül ayında 149 dolardı. Kasımda bu fiyat 239 dolar oldu.

  • 16 GB DDR5 çipleri 135 dolara yükseldi.

  • 128 GB DDR5 çiplerinin fiyatı 1194 dolara çıktı. 

  • 64 GB ve 96 GB DDR5 modüllerine de yüzde 30 zam geldi.

Telefon ve bilgisayarlara zam gelebilir.

Telefon ve bilgisayarlara zam gelebilir.

Çin’in en büyük sözleşmeli çip üreticisi SMIC, diğer çip türleri için siparişlerin de ertelendiğini açıkladı. Xiaomi, artan bellek fiyatları nedeniyle akıllı telefon üretim maliyetlerini yükselttiğini belirtti. Samsung Ekim-Aralık döneminde sözleşmeli fiyatları yüzde 40-50 arasında artırmayı planlıyor. Yapılan bu fiyat artışları nedeniyle telefon ve bilgisayar fiyatlarına dev zam bekleniyor. Öte yandan Xiaomi ise yükselen çip fiyatları nedeniyle akıllı telefon üretim maliyetlerini artırdığını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın