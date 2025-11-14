Telefon ve Bilgisayar Fiyatlarına Dev Zam Gelebilir
Teknoloji devi Samsung, bellek çipi fiyatlarını yüzde 60 artırdı. Yapay zeka işletme kapasitesi yüksek sunuculara olan talep çip bulma krizine neden oldu. Bellek çipi fiyatlarının artırılmasıyla telefon ve bilgisayar fiyatlarına dev zam bekleniyor.
Yapay zekaya yatırımlar bellek çiplerinin stoklarını neredeyse tüketti.
Telefon ve bilgisayarlara zam gelebilir.
