Telefon ve Bilgisayar Fiyatlarına Dev Zam Gelebilir

Çin’in en büyük sözleşmeli çip üreticisi SMIC, diğer çip türleri için siparişlerin de ertelendiğini açıkladı. Xiaomi, artan bellek fiyatları nedeniyle akıllı telefon üretim maliyetlerini yükselttiğini belirtti. Samsung Ekim-Aralık döneminde sözleşmeli fiyatları yüzde 40-50 arasında artırmayı planlıyor. Yapılan bu fiyat artışları nedeniyle telefon ve bilgisayar fiyatlarına dev zam bekleniyor. Öte yandan Xiaomi ise yükselen çip fiyatları nedeniyle akıllı telefon üretim maliyetlerini artırdığını duyurdu.