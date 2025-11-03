onedio
Taşacak Bu Deniz'de Sırrın Açığa Çıkmasından Reyting Sonuçlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Taşacak Bu Deniz'de Sırrın Açığa Çıkmasından Reyting Sonuçlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.11.2025 - 23:38

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

3 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Taşacak Bu Deniz'in 5. bölümünde ortalık yerinden oynayacak.

1. Taşacak Bu Deniz'in 5. bölümünde ortalık yerinden oynayacak.

Esme'nin Eleni'nin annesini aradığını öğrenmesi ortalığı karıştıracak. 21 yıllık sır perdesi aralanmaya başlayacak.

Detaylar:

2. Uzak Şehir'de Ozan Akbaba'nın dublörü olduğu iddia edilen kişiyle ilgili paylaşım gündem oldu.

2. Uzak Şehir'de Ozan Akbaba'nın dublörü olduğu iddia edilen kişiyle ilgili paylaşım gündem oldu.

Tartışma yaratan görsel gerçek mi yapay zeka mı tartışmaları sosyal medyada çok konuşuldu. Ozan Akbaba konuya ilişkin açıklama yaptı.

3. Geçtiğimiz haftanın reytinglerde en çok izlenen dizileri belli oldu.

3. Geçtiğimiz haftanın reytinglerde en çok izlenen dizileri belli oldu.

Birbirinden iddialı dizilerin yer aldığı televizyon ekranlarında en çok izlenen yapım merak konusu oldu. 1 haftalık reyting sonuçları açıklandı.

Detaylar:

4. Lizge Cömert ve sevgilisi Bilal Yiğit Koçak arasındaki tatlı atışma gündem oldu.

4. Lizge Cömert ve sevgilisi Bilal Yiğit Koçak arasındaki tatlı atışma gündem oldu.

Pazar günleri birbirine rakip iki dizide rol alan sevgililer, Instagram üzerinden yorumla birbirlerine sataştı. O anlar izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Detaylar:

5. Çağlar Ertuğrul'un Afili Aşk dizisiyle ilgili itirafı çok konuşuldu.

5. Çağlar Ertuğrul'un Afili Aşk dizisiyle ilgili itirafı çok konuşuldu.

Afili Aşk dizisindeki 'üstsüz' sahnelerle ilgili konuşan Çağlar Ertuğrul, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Ertuğrul, o sahneleri tiye almaya başladığını açıkladı.

Detaylar:

6. Belçim Bilgin'in Bereketli Topraklar dizisindeki oyunculuğu eleştiri topladı.

6. Belçim Bilgin'in Bereketli Topraklar dizisindeki oyunculuğu eleştiri topladı.

Ünlü oyuncunun Adana'da çekimleri yapılan dizide yaptığı ağız, izleyiciler tarafından beğenilmedi. 9 yıl sonra başrol olan ünlü oyuncu eleştirildi.

Detaylar:

7. Ünlü tiyatrocu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti.

7. Ünlü tiyatrocu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti.

7 ay önce eşi Gülümser Gülhan'ı kaybeden Ahmet Gülhan, 1 hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isimden acı haber geldi.

Detaylar:

8. 2 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

8. 2 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

Bereketli Topraklar'ın ilk bölümüyle ekrana geldiği günde, Çarpıntı, Sahtekarlar ve Teşkilat dizileri de yayınlandı. Bereketli Topraklar beklenen açılışı yapamadı.

Detaylar:

9. Hikmet Tuğsuz, 2026 Survivor'a katılıp katılmayacağını açıkladı.

9. Hikmet Tuğsuz, 2026 Survivor'a katılıp katılmayacağını açıkladı.

Dilan Çıtak, Keremcem ve Bayhan'ın yer alacağı açıklanan Survivor 2026'da hangi yarışmacıların yer alacağı merak ediliyor. Hikmet de bu sezon yarışıp yarışmayacağını açıkladı.

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

