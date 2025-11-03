Taşacak Bu Deniz'de Sırrın Açığa Çıkmasından Reyting Sonuçlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
3 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Taşacak Bu Deniz'in 5. bölümünde ortalık yerinden oynayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Uzak Şehir'de Ozan Akbaba'nın dublörü olduğu iddia edilen kişiyle ilgili paylaşım gündem oldu.
3. Geçtiğimiz haftanın reytinglerde en çok izlenen dizileri belli oldu.
4. Lizge Cömert ve sevgilisi Bilal Yiğit Koçak arasındaki tatlı atışma gündem oldu.
5. Çağlar Ertuğrul'un Afili Aşk dizisiyle ilgili itirafı çok konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Belçim Bilgin'in Bereketli Topraklar dizisindeki oyunculuğu eleştiri topladı.
7. Ünlü tiyatrocu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti.
8. 2 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu
9. Hikmet Tuğsuz, 2026 Survivor'a katılıp katılmayacağını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın