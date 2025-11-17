onedio
Tam 9 Saat Sürecek! BEDAŞ Duyurdu: İstanbul’un 21 İlçesinde Elektrik Kesilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
17.11.2025 - 09:31

BEDAŞ, 17 Kasım Pazartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Avrupa yakasında 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Sultangazi gibi ilçelerde meydana gelecek elektrik kesintisi yaklaşık 9 saat sürecek. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak kentler.

17 Kasım BEDAŞ İstanbul Elektrik Kesintisi

BEDAŞ, İstanbul Avrupa yakasında elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri tek tek internet sitesinden yayınlıyor. Raporlar günlük yayınlanırken 17 Kasım elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. BEDAŞ'ın internet sitesinde ilçelerin yanı sıra mahalle, sokak, kesintinin ne kadar süreceğine dair bilgiler de yer alıyor.

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi 9 saat sürecek. İşte 17 Kasım elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi, Zeytinburnu.

Elektrik Kesintisi Sorgulama

Elektrik kesintisi sorgulamak için BEDAŞ'ın internet sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

