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Survivor Şampiyonu Ogeday, Yarışmayı Neredeyse Bırakacağını Açıkladı!

Survivor Şampiyonu Ogeday, Yarışmayı Neredeyse Bırakacağını Açıkladı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 18:31

Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday Girişken, Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuk oldu. Yarışma hakkında konuşan Girişken, Survivor'ı 2 kez bırakmayı düşündüğünü belirtti.

KAYNAK: Hürriyet/ Hakan Gence

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=SWv7m...
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Hem mental hem güç olarak en zorlu Survivor olan 2024 All Star şampiyonu Ogeday Girişken oldu.

Hem mental hem güç olarak en zorlu Survivor olan 2024 All Star şampiyonu Ogeday Girişken oldu.

İkinci kez şampiyon olan Ogeday Girişken'in başarısı bu galibiyetle perçinlenirken, Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı.

İkinci kez şampiyon olan Ogeday Girişken'in başarısı bu galibiyetle perçinlenirken, Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı.

Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programında Survivor hakkında soruları yanıtlayan Girişken, şampiyonluğa giden yolda yaşadıklarını anlattı.

Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programında Survivor hakkında soruları yanıtlayan Girişken, şampiyonluğa giden yolda yaşadıklarını anlattı.

Yarışmada mental olarak çok zorlandığını ve iki kez bırakma durumuna geldiğini belirten Ogeday'ın söylemleri mücadelesinin ne denli zorlu olduğunu gözler önüne serdi.

Yarışmada mental olarak çok zorlandığını ve iki kez bırakma durumuna geldiğini belirten Ogeday'ın söylemleri mücadelesinin ne denli zorlu olduğunu gözler önüne serdi.

İşte Survivor şampiyonu Ogeday'ın o röportajı:

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