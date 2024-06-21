Survivor Şampiyonu Ogeday, Yarışmayı Neredeyse Bırakacağını Açıkladı!

Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday Girişken, Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuk oldu. Yarışma hakkında konuşan Girişken, Survivor'ı 2 kez bırakmayı düşündüğünü belirtti.

KAYNAK: Hürriyet/ Hakan Gence