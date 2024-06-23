Sokak Röportajında Konuşan Bir Kadın Suriyeli Sığınmacılar Hakkında Görüşlerini Dile Getirdi

Ülkemizin Suriyeli sığınmacılara kapısını açmasının üzerinden 13 yıl geçti. İlk sığınmacılar, 2011 yılında ülkeye alındığından beri ise bu politika hakkında vatandaşlar olumlu ve olumsuz görüşlerini sık sık dile getiriyor.