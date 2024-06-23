Sokak Röportajında Konuşan Bir Kadın Suriyeli Sığınmacılar Hakkında Görüşlerini Dile Getirdi

Ülkemizin Suriyeli sığınmacılara kapısını açmasının üzerinden 13 yıl geçti. İlk sığınmacılar, 2011 yılında ülkeye alındığından beri ise bu politika hakkında vatandaşlar olumlu ve olumsuz görüşlerini sık sık dile getiriyor.
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Sokak röportajında mikrofon uzatılan bir kadın, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların nüfus yoğunluğuna dikkat çekti.
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“20 yıl sonra benim torunlarım Suriyeli biriyle evlenecek, benim soyadım Arapça bir şeyler olacak muhtemelen. '' diyerek konuşmasını verdiği bu örnek üzerinden sürdürdü.
Röportajı izlemek isteyenler için;
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