Rize’de İş Güvenliğini Hiçe Sayan Anlar: İşçiler Çatıdayken Kepçe Yıkıma Devam Etti

Ne yazık ki gerekli iş güvenliğinin sağlanmadığı örneklerle sosyal medyada karşılaşıyoruz. Şimdiyse Rize’den bu konuyla ilgili görüntüler gündeme geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Yıkımına karar verilen binanın çatısında işçiler yer alıyordu.
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Ancak kepçe yıkım için binanın alt katında çalışmasına devam ediyordu. O anları kaydeden vatandaşın şaşkınlığı konuşmasına yansımıştı.
İşte o anlar 👇
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