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Rize’de İş Güvenliğini Hiçe Sayan Anlar: İşçiler Çatıdayken Kepçe Yıkıma Devam Etti

Rize’de İş Güvenliğini Hiçe Sayan Anlar: İşçiler Çatıdayken Kepçe Yıkıma Devam Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 14:00

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Ne yazık ki gerekli iş güvenliğinin sağlanmadığı örneklerle sosyal medyada karşılaşıyoruz. Şimdiyse Rize’den bu konuyla ilgili görüntüler gündeme geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Yıkımına karar verilen binanın çatısında işçiler yer alıyordu.

Yıkımına karar verilen binanın çatısında işçiler yer alıyordu.

Ancak kepçe yıkım için binanın alt katında çalışmasına devam ediyordu. O anları kaydeden vatandaşın şaşkınlığı konuşmasına yansımıştı.

Ancak kepçe yıkım için binanın alt katında çalışmasına devam ediyordu. O anları kaydeden vatandaşın şaşkınlığı konuşmasına yansımıştı.

İşte o anlar 👇

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