Paralel Park Yaparken Yaşadığı Stresle Çareyi Gitmekte Bulan Sürücüyü Kayda Alan Küçük Kardeşi

Araç park etmek bazen tahmin edilenden daha da komplike olup, büyük stres yaşatabiliyor. Bir de arkadan araç geliyorsa yaşanan gerginliği hepimiz tecrübe etmişizdir. Ablasının paralel park yapmaya çalıştığı anları paylaşan bir çocuk da o anlarla hepimizi güldürdü.
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Ablası park etmeye çalışırken o anları seslendiren çocuk videoyu komik hale getirmişti.
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Ablasının en son park etmekten vazgeçip yola devam ettiği anlar da kaçınılmaz sondu.
İşte o anlar 👇
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