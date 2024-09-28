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Yüzüne Yaptırdığı Estetik Operasyonlarla Bambaşka Bir Karizmaya Sahip Olan Adama Beğeni Yağdı

Yüzüne Yaptırdığı Estetik Operasyonlarla Bambaşka Bir Karizmaya Sahip Olan Adama Beğeni Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 11:39

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Biliyorsunuz ki son yıllarda estetik operasyonlar epey revaçta ve harika sonuçlara vesile oluyorlar. Estetik operasyonların öncesi ve sonrası paylaşılınca ise insan hayret ediyor.

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Yüzüne minik minik birçok estetik operasyon yaptıran fotoğraftaki kişi de sonuç ile hepimizi şaşırttı.

Yüzüne minik minik birçok estetik operasyon yaptıran fotoğraftaki kişi de sonuç ile hepimizi şaşırttı.

İlk hali ile son hali arasındaki farkı görenler doktorun kim olduğunu merak eder oldu.

İlk hali ile son hali arasındaki farkı görenler doktorun kim olduğunu merak eder oldu.

İşte detaylar 👇

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