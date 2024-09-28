Yüzüne Yaptırdığı Estetik Operasyonlarla Bambaşka Bir Karizmaya Sahip Olan Adama Beğeni Yağdı

Biliyorsunuz ki son yıllarda estetik operasyonlar epey revaçta ve harika sonuçlara vesile oluyorlar. Estetik operasyonların öncesi ve sonrası paylaşılınca ise insan hayret ediyor.
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Yüzüne minik minik birçok estetik operasyon yaptıran fotoğraftaki kişi de sonuç ile hepimizi şaşırttı.
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İlk hali ile son hali arasındaki farkı görenler doktorun kim olduğunu merak eder oldu.
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