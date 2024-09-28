Sokakta Bulduğu Yavru Kediyi Sahiplenerek Ona Yeni Bir Hayat Sunan Kadın Kalpleri Eritti

Patili dostlarımız özellikle bebekken, maalesef ki sokakta hayata tutunmakta zorlanıyorlar. @sporcu_anne adlı Instagram kullanıcısı da sokakta sırılsıklam halde bulduğu yavru kediyi sahiplendiği süreci bizlerle paylaşmasıyla günümüzü güzelleştirdi.
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Tatlı bebeği öyle sırılsıklam halde görünce dayanamayıp sahiplenen kadın, şanslı kediye harika bir hayatın kapısını aralamıştı.
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Veteriner kontrolleri, aklanıp paklanmalar derken şanslı kedi artık evin maskotu olmuştu.
İşte o anlar 👇
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