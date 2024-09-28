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Sokakta Bulduğu Yavru Kediyi Sahiplenerek Ona Yeni Bir Hayat Sunan Kadın Kalpleri Eritti

Sokakta Bulduğu Yavru Kediyi Sahiplenerek Ona Yeni Bir Hayat Sunan Kadın Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 10:43

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Patili dostlarımız özellikle bebekken, maalesef ki sokakta hayata tutunmakta zorlanıyorlar. @sporcu_anne adlı Instagram kullanıcısı da sokakta sırılsıklam halde bulduğu yavru kediyi sahiplendiği süreci bizlerle paylaşmasıyla günümüzü güzelleştirdi.

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Tatlı bebeği öyle sırılsıklam halde görünce dayanamayıp sahiplenen kadın, şanslı kediye harika bir hayatın kapısını aralamıştı.

Tatlı bebeği öyle sırılsıklam halde görünce dayanamayıp sahiplenen kadın, şanslı kediye harika bir hayatın kapısını aralamıştı.

Veteriner kontrolleri, aklanıp paklanmalar derken şanslı kedi artık evin maskotu olmuştu.

Veteriner kontrolleri, aklanıp paklanmalar derken şanslı kedi artık evin maskotu olmuştu.

İşte o anlar 👇

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