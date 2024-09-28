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İlber Ortaylı, Yapay Zeka ile Kendisine Ait Sahte Reklamlar Yapılması Hakkında Okurlarını Uyardı

İlber Ortaylı, Yapay Zeka ile Kendisine Ait Sahte Reklamlar Yapılması Hakkında Okurlarını Uyardı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 13:24

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Yapay zekanın geldiği son gelişmişlik düzeyi karşısında hayret etmemek zor. Bir ses, bir görsel ile istenilen her içerik üretilebiliyor. Hal böyle olunca yanılgı içeren dolandırıcı paylaşımlar da kaçınılmaz oluyor. İlber Ortaylı da bu konu hakkında Twitter hesabından paylaşım yaparak okurlarını uyardı.

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Yapay zeka ile kendisine ait reklam videoları yapıldığını ancak bunların sahte olduğunu dile getiren Ortaylı, itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yapay zeka ile kendisine ait reklam videoları yapıldığını ancak bunların sahte olduğunu dile getiren Ortaylı, itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermediğini ve bu konuda uzmanlığı olmadığını da ekledi.

Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermediğini ve bu konuda uzmanlığı olmadığını da ekledi.

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