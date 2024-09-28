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Zelenski ile Görüşen Donald Trump Uyardı: ''Seçimi Kazanamazsam 3. Dünya Savaşı Çıkabilir''

Zelenski ile Görüşen Donald Trump Uyardı: ''Seçimi Kazanamazsam 3. Dünya Savaşı Çıkabilir''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
28.09.2024 - 12:20

ABD'nin eski başkanı ve kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Donald Trump, cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile New York'ta bir araya geldi. Görüşme sonrası kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, seçimi kaybetmesi halinde 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceği uyarısında bulundu. 

İşte detaylar...

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Demokrat Partili rakibi Kamala Harris'i "Komünist" olarak tanımlayan Trump, Harris'in bu savaşı asla sonlandıramayacağını ve Harris seçildiği takdirde değişen tek şeyin, daha fazla yıkım ve ölüm olacağını sözlerine ekledi.

Demokrat Partili rakibi Kamala Harris'i "Komünist" olarak tanımlayan Trump, Harris'in bu savaşı asla sonlandıramayacağını ve Harris seçildiği takdirde değişen tek şeyin, daha fazla yıkım ve ölüm olacağını sözlerine ekledi.

Trump, ayrıca başkan seçilmesi halinde Rusya-Ukrayna savaşına hızlı bir şekilde son vereceğini dile getirdi. Eğer başkan seçilemezse bu savaşın daha da büyüyeceğini ve yeni bir dünya savaşına dönüşeceğini iddia etti.

Trump, ayrıca başkan seçilmesi halinde Rusya-Ukrayna savaşına hızlı bir şekilde son vereceğini dile getirdi. Eğer başkan seçilemezse bu savaşın daha da büyüyeceğini ve yeni bir dünya savaşına dönüşeceğini iddia etti.

Trump'ın kendi sosyal medya platformu olan Truth Social üzerinden yaptığı açıklamayı şuradan okuyabilirsiniz 👇

Trump'ın kendi sosyal medya platformu olan Truth Social üzerinden yaptığı açıklamayı şuradan okuyabilirsiniz 👇

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor: ''Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile harika bir görüşme gerçekleştirdik. Eğer başkan seçilirsem, Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaş hemen bitecek. Eğer seçilemezsem, bu savaş asla bitmeyecek ve 3. Dünya Savaşı'na dönüşecek. Kamala Harris, savaşı asla durduramaz. O seçildiği sürece hiçbir şey değişmeyecek, işler sadece daha kötüye gidecek!''

Zelenski'nin yanında açıklama yapan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aralarında iyi bir ilişki olduğunu da vurguladı.

Zelenski'nin yanında açıklama yapan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aralarında iyi bir ilişki olduğunu da vurguladı.

Trump, daha öncesinde Zelenski'yi tarihin en büyük pazarlamacısı olarak nitelendirmiş ve Zelenski'nin ABD'ye her geldiğinde 100 milyar dolarla çekip gittiğini ileri sürmüştü.

Trump, daha öncesinde Zelenski'yi tarihin en büyük pazarlamacısı olarak nitelendirmiş ve Zelenski'nin ABD'ye her geldiğinde 100 milyar dolarla çekip gittiğini ileri sürmüştü.
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Donald Trump, daha önce de 3. Dünya Savaşı uyarısında bulunmuştu.

Donald Trump, daha önce de 3. Dünya Savaşı uyarısında bulunmuştu.

Geçtiğimiz aylarda yine benzer bir çağrıyı yapan Trump, 2024'ün Temmuz ayında İsrail Başbakanı Netanyahu ve eşini Florida'daki malikanesinde ağırlamış ve tıpkı Zelenski görüşmesinde olduğu gibi 3. Dünya Savaşı uyarısında bulunmuştu.

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