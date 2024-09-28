Zelenski ile Görüşen Donald Trump Uyardı: ''Seçimi Kazanamazsam 3. Dünya Savaşı Çıkabilir''

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor: ''Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile harika bir görüşme gerçekleştirdik. Eğer başkan seçilirsem, Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaş hemen bitecek. Eğer seçilemezsem, bu savaş asla bitmeyecek ve 3. Dünya Savaşı'na dönüşecek. Kamala Harris, savaşı asla durduramaz. O seçildiği sürece hiçbir şey değişmeyecek, işler sadece daha kötüye gidecek!''