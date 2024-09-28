Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Önemli Uyarı: Ekim ve Kasım Aylarında Daha Dikkatli Olmalıyız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle ekim ve kasım aylarında vakalarda artış yaşandığına dikkat çeken Memişoğlu, bu iki ayda hijyen kurallarına çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.