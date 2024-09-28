Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Önemli Uyarı: Ekim ve Kasım Aylarında Daha Dikkatli Olmalıyız
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Önemli Uyarı: Ekim ve Kasım Aylarında Daha Dikkatli Olmalıyız
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle ekim ve kasım aylarında vakalarda artış yaşandığına dikkat çeken Memişoğlu, bu iki ayda hijyen kurallarına çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
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Ekim ve kasım aylarında üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında yaşanan artıştan ötürü çok dikkatli olunması gerektiğini bildiren Bakan Memişoğlu, vatandaşların bu dönemde hijyen kurallarına ekstra özen göstermesi gerektiğine vurgu yaptı.
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Bakan Memişoğlu'nun önemli uyarılarda bulunduğu üst solunum yolu enfeksiyonu; hapşırma, boğaz ağrısı, öksürük ve burun akıntısı şeklinde ortaya çıkıyor.
Vakaların çoğu rinovirüs sebebiyle oluşurken bu hastalık; nezle, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve sinüzit gibi son derece sıkıntılı durumlara yol açıyor.
''Hastalanan vatandaşlara kendilerini izole etmelerini öneriyoruz.''
Herkesin bu enfeksiyona yakalanabileceğini ifade eden uzmanlar, üst solunum yolu enfeksiyonunun sıkça tekrar etmesi ve zatürrenin bu enfeksiyona eşlik etmesi gibi durumların oldukça önemli olduğunu ve altta yatan ek bir hastalığın varlığı açısından bu hastaların ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.
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