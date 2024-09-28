Osmaniye'de İzleyenlere Pes Dedirten Olay: 75 Yaşındaki Yaşlı Adamı Sokak Ortasında Acımasızca Dövdü!
Osmaniye'de İzleyenlere Pes Dedirten Olay: 75 Yaşındaki Yaşlı Adamı Sokak Ortasında Acımasızca Dövdü!
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Osmaniye'de yaşanan olayda bir genç, sokak ortasında tartıştığı 75 yaşındaki adamı acımasızca dövdü.
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Olay, Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Mustafa Özden Ortaokulu'nun önünde meydana geldi.
Görüntüler sosyal medyada herkesin tepkisini çekerken, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da X hesabından bir paylaşım yaptı 👇
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