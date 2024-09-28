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Osmaniye'de İzleyenlere Pes Dedirten Olay: 75 Yaşındaki Yaşlı Adamı Sokak Ortasında Acımasızca Dövdü!

Osmaniye'de İzleyenlere Pes Dedirten Olay: 75 Yaşındaki Yaşlı Adamı Sokak Ortasında Acımasızca Dövdü!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
28.09.2024 - 12:57

Gün geçmiyor ki yeni bir şiddet haberiyle karşılaşmayalım. Osmaniye'de bugün yaşanan şiddet olayı ise izleyenlere pes dedirtti. Bir genç, sokak ortasında yaşlı bir adamı darbetti. İşte detaylar...

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Osmaniye'de yaşanan olayda bir genç, sokak ortasında tartıştığı 75 yaşındaki adamı acımasızca dövdü.

Osmaniye'de yaşanan olayda bir genç, sokak ortasında tartıştığı 75 yaşındaki adamı acımasızca dövdü.

Olay, Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Mustafa Özden Ortaokulu'nun önünde meydana geldi.

Olay, Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Mustafa Özden Ortaokulu'nun önünde meydana geldi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Ömer Ü., sokak ortasında tartıştığı Mehmet D.'yi bir anda acımasızca dövmeye başladı. Yumruk ve tekmelerin ardından yaşlı adama ağır hakaretler de etti.

Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada tepkilere yol açan o anları şuradan izleyebilirsiniz 👇

Görüntüler sosyal medyada herkesin tepkisini çekerken, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da X hesabından bir paylaşım yaptı 👇

Görüntüler sosyal medyada herkesin tepkisini çekerken, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da X hesabından bir paylaşım yaptı 👇
twitter.com

Vali Yılmaz, yaptığı paylaşımda şiddet uygulayan kişiye hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını açıkladı.

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