Münevver Karabulut’un Babası Konuştu: “Hiç İhtimal Vermiyordum”
Münevver Karabulut’un Babası Konuştu: “Hiç İhtimal Vermiyordum”
Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması kararı sonrasında açıklamada bulundu. “15 yıldır gözüme uyku girmiyor” diyen Karabulut, mezarın açılacağına da hiç ihtimal vermediğini söyledi.
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Münevver Karabulut’u katlettikten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verilmişti.
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Ailenin avukatının talebi üzerine alınan kararla fethi kabir işlemi yapılacak ve mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı tespit edilecek.
Sabah Gazetesi’nden Oğuzhan Uysal’a konuşan Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, karara çok şaşırdığını söyledi.
“Kızımı kaybettim 15 yıldır gözüme uyku girmiyor. Her sabah kızımı görüyorum. Benim kızıma olan manevi borcum vardı”
“Mezarın açılmasını imkansız görüyordum. Fakat avukatım bunu başardı.”
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“İçimde büyük bir şüphe vardı. Bu şüphe artık ortaya çıkacak. Böyle bir karar alındığı için çok mutluyuz. Mezarın açılması vicdanımızı rahatlatacak. Bir nebze olsun kamu vicdanı rahatlayacak.”
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