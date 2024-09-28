Münevver Karabulut’un Babası Konuştu: “Hiç İhtimal Vermiyordum”

Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması kararı sonrasında açıklamada bulundu. “15 yıldır gözüme uyku girmiyor” diyen Karabulut, mezarın açılacağına da hiç ihtimal vermediğini söyledi.