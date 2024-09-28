Kadın Erkek Eşitliğinin Olmadığını Örneklendiren Sosyal Medya Kullanıcısına Tepki Yağdı!

@mehtabaktas adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı, yüzünü paylaşmak istemediği için çeşitli stickerlar koyması ile bir zamanlar gündeme gelmişti. Şimdilerdeyse kadın-erkek eşitliği hakkında yaptığı bir paylaşımıyla konuşuluyor.
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Kadın ile erkeğin ‘aynı’ olmadığını dile getiren kullanıcı, erkeğin evi geçindiren, eve alışveriş yapan olduğunu ifade etti.
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Kendisinin görevlerini ise ‘nesil yetiştirmek, yemek yapmak, evi organize etmek’ gibi örneklerle açıkladı.
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