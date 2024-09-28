Kadın Erkek Eşitliğinin Olmadığını Örneklendiren Sosyal Medya Kullanıcısına Tepki Yağdı!

@mehtabaktas adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı, yüzünü paylaşmak istemediği için çeşitli stickerlar koyması ile bir zamanlar gündeme gelmişti. Şimdilerdeyse kadın-erkek eşitliği hakkında yaptığı bir paylaşımıyla konuşuluyor.