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Kadın Erkek Eşitliğinin Olmadığını Örneklendiren Sosyal Medya Kullanıcısına Tepki Yağdı!

Kadın Erkek Eşitliğinin Olmadığını Örneklendiren Sosyal Medya Kullanıcısına Tepki Yağdı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 15:36

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@mehtabaktas adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı, yüzünü paylaşmak istemediği için çeşitli stickerlar koyması ile bir zamanlar gündeme gelmişti. Şimdilerdeyse kadın-erkek eşitliği hakkında yaptığı bir paylaşımıyla konuşuluyor.

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Kadın ile erkeğin ‘aynı’ olmadığını dile getiren kullanıcı, erkeğin evi geçindiren, eve alışveriş yapan olduğunu ifade etti.

Kadın ile erkeğin ‘aynı’ olmadığını dile getiren kullanıcı, erkeğin evi geçindiren, eve alışveriş yapan olduğunu ifade etti.

Kendisinin görevlerini ise ‘nesil yetiştirmek, yemek yapmak, evi organize etmek’ gibi örneklerle açıkladı.

Kendisinin görevlerini ise ‘nesil yetiştirmek, yemek yapmak, evi organize etmek’ gibi örneklerle açıkladı.

İşte detaylar 👇

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