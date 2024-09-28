Röportajda Ekonomiden İsyan Eden Vatandaş: “Üç Yıldır Ayakkabı Alamıyorum, Zam Yapsın Yine Desteklerim”

Bağımsız TV mikrofonlarına konuşan bir vatandaş, emekli maaşıyla geçinemediği için çareyi sitem etmekte buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Mehmet Şimşek’e seslenen vatandaş, 12.500 TL ile onların da geçinemeyeceğini dile getirdi.