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Röportajda Ekonomiden İsyan Eden Vatandaş: “Üç Yıldır Ayakkabı Alamıyorum, Zam Yapsın Yine Desteklerim”

Röportajda Ekonomiden İsyan Eden Vatandaş: “Üç Yıldır Ayakkabı Alamıyorum, Zam Yapsın Yine Desteklerim”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 14:31

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Bağımsız TV mikrofonlarına konuşan bir vatandaş, emekli maaşıyla geçinemediği için çareyi sitem etmekte buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Mehmet Şimşek’e seslenen vatandaş, 12.500 TL ile onların da geçinemeyeceğini dile getirdi.

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Üç yıldır kendine ayakkabı alamadığını ve ayağındakileri kızının aldığını söyleyen vatandaş konuşurken boğazı düğümleniyordu.

Üç yıldır kendine ayakkabı alamadığını ve ayağındakileri kızının aldığını söyleyen vatandaş konuşurken boğazı düğümleniyordu.

Ardından ise emekli maaşı 17-18 bin TL olursa yeniden destekleyebileceğini dile getirdi.

Ardından ise emekli maaşı 17-18 bin TL olursa yeniden destekleyebileceğini dile getirdi.

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