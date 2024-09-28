Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Gizlilik Denince Polat Ailesinden Kabak Tadı Vermeye Başlayan Dubai Çikolatasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gizlilik Denince Polat Ailesinden Kabak Tadı Vermeye Başlayan Dubai Çikolatasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 17:47

Bakalım bu Cumartesi gününde Twitter aleminde kimler etkileşimine etkileşim katmış, kimler viral olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Aksini yapan mı var ki?

Aksini yapan mı var ki?
twitter.com

Yazılı olmayan bi’ kuraldır bu 👇

Doğru dedin kral 👇

Doğru dedin kral 👇
twitter.com

Şey… lütfen…

Şey… lütfen…
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Hayırlı olsun diyelim 💍

Hayırlı olsun diyelim 💍
twitter.com

CV’ye eklensin 👇

CV’ye eklensin 👇
twitter.com

Sizce?

Sizce?
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın