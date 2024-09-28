Gizlilik Denince Polat Ailesinden Kabak Tadı Vermeye Başlayan Dubai Çikolatasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Gizlilik Denince Polat Ailesinden Kabak Tadı Vermeye Başlayan Dubai Çikolatasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bu Cumartesi gününde Twitter aleminde kimler etkileşimine etkileşim katmış, kimler viral olmuş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırsanız başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aksini yapan mı var ki?
Doğru dedin kral 👇
Şey… lütfen…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Hayırlı olsun diyelim 💍
CV’ye eklensin 👇
Sizce?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın