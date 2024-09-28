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Goygoy
Haiti Devlet Başkanı BM'de Sürahiyi Kafasına Dikince Goygoyculardan Nasibini Aldı

Haiti Devlet Başkanı BM'de Sürahiyi Kafasına Dikince Goygoyculardan Nasibini Aldı

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
28.09.2024 - 09:20

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oldukça komik bir an yaşandı. Haiti Devlet Başkanı Edgard Leblanc Fils, kürsüdeki konuşması sırasında bardağı fark etmeyerek koca sürahiden su içmeye çalıştı. 

Haliyle goygoycuların da diline düştü!

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Haiti Devlet Başkanı Edgard Leblanc Fils'in BM Genel Kurulu'ndaki konuşması gayet normal başlamıştı. Ta ki konuşması sırasında susayana kadar.

Haiti Devlet Başkanı Edgard Leblanc Fils'in BM Genel Kurulu'ndaki konuşması gayet normal başlamıştı. Ta ki konuşması sırasında susayana kadar.

Devlet Başkanı, sürahinin yanındaki bardağı fark etmedi ve koca sürahiden su içmeye çalıştı.

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Tabii goygoycuların diline düşmesi de gecikmedi.

Tabii goygoycuların diline düşmesi de gecikmedi.
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