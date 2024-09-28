Haiti Devlet Başkanı BM'de Sürahiyi Kafasına Dikince Goygoyculardan Nasibini Aldı
Haiti Devlet Başkanı BM'de Sürahiyi Kafasına Dikince Goygoyculardan Nasibini Aldı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oldukça komik bir an yaşandı. Haiti Devlet Başkanı Edgard Leblanc Fils, kürsüdeki konuşması sırasında bardağı fark etmeyerek koca sürahiden su içmeye çalıştı.
Haliyle goygoycuların da diline düştü!
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Haiti Devlet Başkanı Edgard Leblanc Fils'in BM Genel Kurulu'ndaki konuşması gayet normal başlamıştı. Ta ki konuşması sırasında susayana kadar.
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Tabii goygoycuların diline düşmesi de gecikmedi.
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