Kruvasan Tadım Testi Yaparken Erkek Arkadaşı Çok Yediği İçin Sinirlendi Tepkilerin Odağı Oldu

@serhatlamelisa adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten bir çift son paylaşımlarıyla dikkat çekti. İkili ülkemizde popüler hale gelen “Roll Kruvasan” tatlısından deniyorlardı ve iki çeşit almışlardı.
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Yarı yarıya böleceklerdi ki, genç kadın erkek arkadaşının fazla yediğini gördü ve şakayla karışık sinirini belli etti.
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Ancak izleyiciler yorumlarda buluştu ve yapılanın doğru olmadığına dair düşüncelerini belirtti.
İşte o anlar 👇
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