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Kruvasan Tadım Testi Yaparken Erkek Arkadaşı Çok Yediği İçin Sinirlendi Tepkilerin Odağı Oldu

Kruvasan Tadım Testi Yaparken Erkek Arkadaşı Çok Yediği İçin Sinirlendi Tepkilerin Odağı Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 16:15

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@serhatlamelisa adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten bir çift son paylaşımlarıyla dikkat çekti. İkili ülkemizde popüler hale gelen “Roll Kruvasan” tatlısından deniyorlardı ve iki çeşit almışlardı.

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Yarı yarıya böleceklerdi ki, genç kadın erkek arkadaşının fazla yediğini gördü ve şakayla karışık sinirini belli etti.

Yarı yarıya böleceklerdi ki, genç kadın erkek arkadaşının fazla yediğini gördü ve şakayla karışık sinirini belli etti.

Ancak izleyiciler yorumlarda buluştu ve yapılanın doğru olmadığına dair düşüncelerini belirtti.

Ancak izleyiciler yorumlarda buluştu ve yapılanın doğru olmadığına dair düşüncelerini belirtti.

İşte o anlar 👇

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