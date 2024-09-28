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O Mahalle Nasıl Listede Olmaz? Türkiye'nin En Tehlikeli 6 Mahallesi

O Mahalle Nasıl Listede Olmaz? Türkiye'nin En Tehlikeli 6 Mahallesi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 16:19

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Dünyanın pek çok yerinde bazı bölgeler tehlikeli olmalarıyla biliniyor. İnsanlar her türlü suçun işlenebildiği bu bölgelerden uzak durmaya çalışıyor. Elbette ülkemizde de böyle mahalleler ve ilçeler mevcut.

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Yaptıkları 'enler' listeleri ile bilinen 'genctg' isimli sosyal medya sayfası, Türkiye'nin en tehlikeli 6 mahalle ve ilçesini açıkladı.

Yaptıkları 'enler' listeleri ile bilinen 'genctg' isimli sosyal medya sayfası, Türkiye'nin en tehlikeli 6 mahalle ve ilçesini açıkladı.

Listede İstanbul'dan sadece bir mahallenin olması şaşırttı.

Listede İstanbul'dan sadece bir mahallenin olması şaşırttı.

İşte o video;

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