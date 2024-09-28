Değişmeyen Bir Efsane Olan Göksel’e Aşık Olmamızı Sağlayan 11 Şarkısı
Değişmeyen Bir Efsane Olan Göksel’e Aşık Olmamızı Sağlayan 11 Şarkısı
Göksel'in sahnesini, şarkılarını, duruşunu ve ona dair her şeyi o kadar çok seviyoruz ki! Bu liste bizim gibi Göksel'i sevenlere gelsin...
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1. Göksel - Uzaktan
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2. Göksel - Gittiğinde
3. Göksel - Sen Orda Yoksun
4. Göksel - Baksana Talihe
5. Göksel - Yalnız Kuş
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6. Göksel - Aşkın Yalanmış
7. Göksel - Günün Birinde
8. Göksel - Bi' Seni Konuşurum
9. Göksel - Denize Bıraksam
10. Göksel - Acıyor
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