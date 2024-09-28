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Değişmeyen Bir Efsane Olan Göksel’e Aşık Olmamızı Sağlayan 11 Şarkısı

etiket Değişmeyen Bir Efsane Olan Göksel’e Aşık Olmamızı Sağlayan 11 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 17:46

Göksel'in sahnesini, şarkılarını, duruşunu ve ona dair her şeyi o kadar çok seviyoruz ki! Bu liste bizim gibi Göksel'i sevenlere gelsin...

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1. Göksel - Uzaktan

2. Göksel - Gittiğinde

3. Göksel - Sen Orda Yoksun

4. Göksel - Baksana Talihe

5. Göksel - Yalnız Kuş

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6. Göksel - Aşkın Yalanmış

7. Göksel - Günün Birinde

8. Göksel - Bi' Seni Konuşurum

9. Göksel - Denize Bıraksam

10. Göksel - Acıyor

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11. Göksel - Benden Geçti Ask

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