Sınır Dışı Edildi: Galatasaray - PAOK Maçına PKK Bayrağı Sokmaya Çalıştı
Sınır Dışı Edildi: Galatasaray - PAOK Maçına PKK Bayrağı Sokmaya Çalıştı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği ve 3-1 yendiği PAOK karşılaşması öncesi stada PKK/KCK terör örgütünü paçavrası sokmaya çalışırken yakalanan Yunanistan uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde polis ekiplerince, 44 bin 411 kişinin seyrettiği maç öncesi ve sonrasında herhangi bir olay yaşanmaması için alınan önlemler kapsamında, bir kişinin stada gizlice terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen paçavraları sokmaya çalıştığı tespit edildi.
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Yapılan incelemede, Yunanistan uyruklu olduğu belirlenen K.T. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerindeki aramada ise bir miktar kokain ele geçirildi.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sınır dışı edildi.
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