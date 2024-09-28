Nükleer Bomba Kullanılarak Gerçekleştirilen Testler Gerçekten Deprem Yaratabilir mi?

1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasından bu yana, nükleer güce dair korkular dünya çapında yaygınlaşmıştır. Ancak şehirleri yok etmenin ötesinde, nükleer testlerin depremlere neden olabileceği endişesi de yıllar içinde büyüdü.

Peki, nükleer bomba testleri gerçekten de yer kabuğunu sarsıp büyük depremlere neden olabilir mi? Bilim, sorunun yanıtını veriyor.

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