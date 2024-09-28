Çerkezköy'de Başıboş Sokak Köpeği Saldırısı: Köpeğini Korumak İsteyen Kadın Kendini Siper Etti!
Çerkezköy'de Başıboş Sokak Köpeği Saldırısı: Köpeğini Korumak İsteyen Kadın Kendini Siper Etti!
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Çerkezköy'ün Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İHA'nın aktardığı bilgiye göre köpeğini hava alsın diye çıkaran bir kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
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Köpeğiyle dışarıda dolaşan kadın, evinde baktığı köpeğin saldırıda zarar görmemesi için adeta kendini siper etti.
Kadın ve köpeği, olay sırasında sokaktan geçen bir motorlu kuryenin yardımıyla saldırıdan kurtuldu.
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Sokakta başı boş köpek olmaz
Başıboş sokak köpeği ne demek admin? Başıboş olmasa sokak köpeği olmaz zaten. Milleti galeyana mı getirmeye çalışıyosunuz zaten ortalık böyleyken?