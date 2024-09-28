Çerkezköy'de Başıboş Sokak Köpeği Saldırısı: Köpeğini Korumak İsteyen Kadın Kendini Siper Etti!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan kadın, başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırgan sokak köpeğini durdurmak için kendini siper eden kadın, şans eseri o bölgeden geçen bir motorlu kuryenin yardımı sayesinde birkaç yarayla kurtuldu.

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