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Çerkezköy'de Başıboş Sokak Köpeği Saldırısı: Köpeğini Korumak İsteyen Kadın Kendini Siper Etti!

Çerkezköy'de Başıboş Sokak Köpeği Saldırısı: Köpeğini Korumak İsteyen Kadın Kendini Siper Etti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
28.09.2024 - 14:27

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan kadın, başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırgan sokak köpeğini durdurmak için kendini siper eden kadın, şans eseri o bölgeden geçen bir motorlu kuryenin yardımı sayesinde birkaç yarayla kurtuldu.

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Çerkezköy'ün Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İHA'nın aktardığı bilgiye göre köpeğini hava alsın diye çıkaran bir kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çerkezköy'ün Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İHA'nın aktardığı bilgiye göre köpeğini hava alsın diye çıkaran bir kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeğiyle dışarıda dolaşan kadın, evinde baktığı köpeğin saldırıda zarar görmemesi için adeta kendini siper etti.

Köpeğiyle dışarıda dolaşan kadın, evinde baktığı köpeğin saldırıda zarar görmemesi için adeta kendini siper etti.

Kadın ve köpeği, olay sırasında sokaktan geçen bir motorlu kuryenin yardımıyla saldırıdan kurtuldu.

Kadın ve köpeği, olay sırasında sokaktan geçen bir motorlu kuryenin yardımıyla saldırıdan kurtuldu.

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayın görüntülerini şuradan izleyebilirsiniz 👇

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p.o.l.y

Sokakta başı boş köpek olmaz

Gizem Dal

Başıboş sokak köpeği ne demek admin? Başıboş olmasa sokak köpeği olmaz zaten. Milleti galeyana mı getirmeye çalışıyosunuz zaten ortalık böyleyken?