Kaza Anı Kameraya Anbean Yansıdı: İki Genç Aşırı Hız Yaptıkları Anları Kaydederken Feci Bir Kaza Yaptı

Hız, bazıları için sadece bir ölçüm birimi olabilirken, bazıları için ise adeta bir yaşam tarzı, bir tutku haline gelmiş durumda. Hatta bazıları bunun oldukça havalı bir şey olduğunu düşünüyor. Özellikle genç yaşlarda pek çok insan, hız konusunda daha kolay risk alabiliyorlar.