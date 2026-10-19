Rota yeniden oluşturuluyor…

Psikoloji okumak isteyen ama bu alanı yalnızca terapiyle sınırlı düşünen öğrencilerim oldu. Oysa psikoloji bilgisi, insanların nasıl düşündüğünü ve karar verdiğini anlamaktan çalışan motivasyonunu araştırmaya, tüketici davranışlarını incelemekten kullanıcı deneyimini geliştirmeye kadar pek çok alanda işe yarıyor. Gerekli eğitim ve uzmanlık koşullarına bağlı olarak psikoloji mezunları klinik psikoloji, insan kaynakları, pazar araştırmaları, kullanıcı deneyimi araştırmacılığı ve akademik araştırma gibi farklı kariyer yollarına yönelebiliyor.
Bilgisayar mühendisliğini yalnızca kod yazmakla eşleştirmek de benzer bir dar bakış açısı. Bu alan, yazılım geliştirmenin ötesinde yeni teknolojiler tasarlamaya, insanların ihtiyaçlarına çözüm üreten ürünler geliştirmeye ve farklı iş modelleri ya da girişimler oluşturmaya da kapı açabiliyor.
Elbette bir mesleğin farklı alanlara açılabilmesi, her seçeneğin herkes için uygun olduğu anlamına gelmiyor. Her yolun kendine özgü gereklilikleri, eğitim koşulları ve ekonomik gerçekleri var. Mesele, gençlerin önüne sonsuz seçenekler koymak değil, henüz tanımadıkları seçenekleri keşfetmelerine fırsat vermek.
Gazeteci olmak isteyen bir genç, bir gazetecinin günlük çalışma hayatını tanıma fırsatı bulabilir. Bilgisayar mühendisliğine ilgi duyan bir öğrenci, farklı alanlarda çalışan mühendislerle konuşabilir, küçük bir proje deneyebilir. Psikoloji okumayı düşünen biri ise bölümün ders içeriklerini inceleyebilir, mezunların hangi alanlarda çalıştığını araştırabilir. Çünkü bir mesleğin adını bilmekle o mesleğin günlük hayatını, gerektirdiği becerileri ve sunduğu imkânları tanımak aynı şey değil.
Öyleyse çocuklarımızdan geleceklerini seçmelerini istemeden önce, onlara nasıl bir gelecek seçebileceklerini keşfetme fırsatı versek nasıl olur? Bir mesleği yalnızca adıyla değil, gerçek hayatın içindeki karşılığıyla tanımalarını sağlasak… Sonra da ilgi duydukları alanda hangi ülkelerin, eğitim sistemlerinin ve üniversitelerin onlara uygun fırsatlar sunduğunu birlikte araştırsak…
Belki de ihtiyaçları olan şey, onlar adına en doğru rotayı çizmemiz değil; önlerindeki yolları görebilecekleri bir harita sunmamızdır.
Çünkü her şeyin başlangıçta doğru hesaplanmış olması gerekmiyor. Yeni bilgi geldikçe plan güncellenebilir. Bazen daha önce düşünmediğimiz bir seçenek karşımıza çıkar, bazen de başlangıçta seçtiğimiz yolun bizim için gerçekten doğru olduğunu anlarız.
Ve bazen, bütün mesele yalnızca yeni bir rotanın mümkün olduğunu bilmektir.
Ötesi, biraz da sizin hikâyeniz.
Ceren Manas
18.10.2026