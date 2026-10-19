Rota yeniden oluşturuluyor…

Teknolojinin bana sunduğu kolaylıklar arasında en çok navigasyonu seviyorum. Bunun tek nedeni işimi çok kolaylaştırması değil, bu küçük icadın bana hatalar ve yeni başlangıçlar hakkında düşündürdükleri de var.

İlk kullanmaya başladığım zamanlarda yanlış yollara saptığım, yolumu beş on dakika uzata uzata hedefime vardığım doğrudur. Ama yanlış bir yola girdiğimde navigasyonun bana hiçbir zaman “Yanlış yaptın, artık buradan dönüş yok!” dediğini duymadım.

Aksine, her seferinde aynı sakinlikle yeni bir hesaplama yapıyor.