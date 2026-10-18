Aralıklı Diş Artık Güzellik Standardı Oldu! Bir Diş Hekimi "London Teeth" Akımını Anlattı

Tıpta diastema adı verilen bu durum, çene kemiği ile diş boyutunun birbirine uyumsuz olması, yan kesici dişlerin küçük kalması, üst dudağı diş etine bağlayan dokunun alt kısma kadar uzanması, eksik diş ya da parmak emme ve dili dişlere itme gibi alışkanlıklarla oluşuyor. Bu aralığı kapatmak için ortodontik tedaviler, kompozit dolgular ve porselen kaplamalar kullanılıyor. Dudak bağı sorunluysa küçük bir cerrahi müdahale de gerekebiliyor.

Peki kapatılmış dişleri aralıklı hale getirmek için ne gerekiyor?

Diş hekimleri bunun için genellikle iki yola başvuruyor. İlki, ortodontik tedaviyle dişleri kontrollü biçimde yana kaydırıp ön iki dişin arasında boşluk bırakmak. İkincisi ise kompozit dolgu ya da porselen kaplamayla ön dişlerin şeklini ve genişliğini yeniden tasarlayıp aralığı estetik olarak oluşturmak. Ortodontik yöntem diş yapısını daha çok korurken, dolgu ve kaplama yöntemlerinde diş yüzeyinin inceltilmesi ya da şekillendirilmesi gerekebiliyor.

Riskler ise hiç de az değil. Mine tabakası bir kez inceldiğinde geri gelmediği için sağlıklı bir dişe yapılan bu müdahale diş hassasiyetine ve çürük riskinin artmasına yol açabiliyor. Aralıkta sıkışan yiyecekler diş eti iltihabını tetikleyebiliyor, dişlerin yeni konumu ise çiğnemeyi ve özellikle s ile f gibi seslerin çıkışını etkileyebiliyor. Üstelik ortodontik tedaviyle açılan boşluklar zamanla kendiliğinden kapanma eğilimi gösterdiği için koruyucu apareyle sabitlenmesi gerekebiliyor. Haliyle gülüşte nasıl bir görünüm hedeflendiğine karar vermeden önce bir diş hekimiyle ayrıntılı bir değerlendirme yapmak gerekiyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!