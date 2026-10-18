Aralıklı Diş Artık Güzellik Standardı Oldu! Bir Diş Hekimi "London Teeth" Akımını Anlattı

Sosyal medyanın etkisiyle güzellik standartları hızla değişiyor ve bu değişim bir o kadar hızlı yayılıyor. Bir dönem güzel sayılan bir özellik başka bir dönemde çirkin bulunabiliyor, bir dönem çirkin görülenler ise zamanla güzellik standardına dönüşebiliyor. Mesela bir zamanlar herkes çillerini kapatmaya çalışırken, şimdi kına ile kendine çil yapmaya çalışanlar var. Bu kez de bir dönem çoğu kişinin utandığı aralıklı diş moda oldu.
'dentytalks' isimli hesabın paylaştığı videoda bir diş hekimi, 'London Teeth' adıyla anılan ve ön iki dişin arasına bilinçli olarak boşluk açılan akımı anlattı. Hekimlerin yıllarca kapatmak için uğraştığı aralığın şimdi kendi isteğiyle açtırılması güzellik standartları üzerine düşündürdü.
Peki ön dişlerin arasındaki boşluk neden oluşuyor?
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