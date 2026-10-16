16 Yaşındaki Çocuğun Göz Çukurundan Diş Çıktı: Hekimlerden 'Bildirilen İlk Vaka' Açıklaması

Cerrahlar ameliyatta olgun bir köpek dişini çıkardı. Çıkarılan dokuda teratoma bulgusuna rastlanmadı ve vaka, ektopik diş yani normal bir dişin olması gereken yerin dışında gelişmesi olarak tanımlandı.

Ektopik dişlere en sık üst çene kemiğindeki maksiller sinüste rastlanıyor. Göz çukurunun üst bölümünde ise bugüne kadar bildirilmiş bir örnek yok. Ameliyat sonrası tekrar beklenmiyor, ancak literatürde nadir de olsa nüks eden vakalar var. Dr. Tanwar, bu hastada ikinci bir ektopik dişin ortaya çıkmasını son derece düşük ihtimal olarak değerlendiriyor.