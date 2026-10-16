16 Yaşındaki Çocuğun Göz Çukurundan Diş Çıktı: Hekimlerden 'Bildirilen İlk Vaka' Açıklaması
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hindistan'ın Madurai kentindeki Aravind Göz Hastanesi'ne üst göz kapağındaki şişlik şikâyetiyle başvuran 16 yaşındaki bir çocuğun sol göz çukurundan tam gelişmiş bir köpek dişi (kanin) çıkarıldı. Muayenede göz kapağından dışarı uzanan iki sert, beyaz çıkıntı görüldü. Vakayı Ophthalmology dergisinde yayımlayan hekimler, göz çukurunun üst bölümünde daha önce bildirilmiş bir ektopik diş örneği bulunmadığını söylüyor.
Kaynak: Dentistry, Live Science
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilgisayarlı tomografi, göz kapağından dışarı uzanan iki çıkıntının eksiksiz bir köpek dişi olduğunu ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cerrahi müdahaleyle dişin çıkarılmasının ardından bulgular teratomayı değil, ektopik dişi gösterdi.
Dr. Meghana Tanwar: "Bildiğimiz kadarıyla bu, göz çukurunun üst bölümünde bildirilen ilk ve tek ektopik diş vakası."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın