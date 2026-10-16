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16 Yaşındaki Çocuğun Göz Çukurundan Diş Çıktı: Hekimlerden 'Bildirilen İlk Vaka' Açıklaması

16 Yaşındaki Çocuğun Göz Çukurundan Diş Çıktı: Hekimlerden 'Bildirilen İlk Vaka' Açıklaması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 14:10
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Hindistan'ın Madurai kentindeki Aravind Göz Hastanesi'ne üst göz kapağındaki şişlik şikâyetiyle başvuran 16 yaşındaki bir çocuğun sol göz çukurundan tam gelişmiş bir köpek dişi (kanin) çıkarıldı. Muayenede göz kapağından dışarı uzanan iki sert, beyaz çıkıntı görüldü. Vakayı Ophthalmology dergisinde yayımlayan hekimler, göz çukurunun üst bölümünde daha önce bildirilmiş bir ektopik diş örneği bulunmadığını söylüyor.

Kaynak: Dentistry, Live Science

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Bilgisayarlı tomografi, göz kapağından dışarı uzanan iki çıkıntının eksiksiz bir köpek dişi olduğunu ortaya koydu.

Bilgisayarlı tomografi, göz kapağından dışarı uzanan iki çıkıntının eksiksiz bir köpek dişi olduğunu ortaya koydu.

Çocuk, sol üst göz kapağında ağrısız bir şişlik fark etmesinden yaklaşık bir ay sonra Aravind Göz Hastanesi'ne gitti. Muayenede göz kapağından dışarı çıkan iki sert, beyaz çıkıntı görüldü. Vakanın ortak yazarlarından Dr. Meghana Tanwar'ın aktardığına göre çıkıntılar dokunulduğunda 'oldukça pürüzsüz' ve sertti.

Hekimler önce teratomadan şüphelendi. Teratoma, diş, saç ve kemik gibi tam gelişmiş dokuları içerebilen nadir bir tümör türü. Bilgisayarlı tomografi bu ihtimali zayıflattı: görüntülerde sol göz çukurunun çatısından çıkan, taç ve kök yapısı net seçilen yoğun bir yapı vardı. Yapı göz kapağının ön bölümüne uzanıp dışarı çıkıyordu ve diş kökü doğrudan göz çukuru kemiğinden gelişiyordu.

Cerrahi müdahaleyle dişin çıkarılmasının ardından bulgular teratomayı değil, ektopik dişi gösterdi.

Cerrahi müdahaleyle dişin çıkarılmasının ardından bulgular teratomayı değil, ektopik dişi gösterdi.

Cerrahlar ameliyatta olgun bir köpek dişini çıkardı. Çıkarılan dokuda teratoma bulgusuna rastlanmadı ve vaka, ektopik diş yani normal bir dişin olması gereken yerin dışında gelişmesi olarak tanımlandı.

Ektopik dişlere en sık üst çene kemiğindeki maksiller sinüste rastlanıyor. Göz çukurunun üst bölümünde ise bugüne kadar bildirilmiş bir örnek yok. Ameliyat sonrası tekrar beklenmiyor, ancak literatürde nadir de olsa nüks eden vakalar var. Dr. Tanwar, bu hastada ikinci bir ektopik dişin ortaya çıkmasını son derece düşük ihtimal olarak değerlendiriyor.

Dr. Meghana Tanwar: "Bildiğimiz kadarıyla bu, göz çukurunun üst bölümünde bildirilen ilk ve tek ektopik diş vakası."

Dr. Meghana Tanwar: "Bildiğimiz kadarıyla bu, göz çukurunun üst bölümünde bildirilen ilk ve tek ektopik diş vakası."

'Ectopic Canine Tooth in the Superior Orbit' başlığıyla Ophthalmology dergisinde yayımlanan vaka raporunun yazarları arasında Tanwar, Sharma ve Kim yer alıyor. Tanwar, Live Science'a yaptığı açıklamada vakayı 'bildiğimiz kadarıyla göz çukurunun üst bölümünde bildirilen ilk ve tek ektopik diş vakası' diye tanımladı. İtalyan Sky TG24'e konuşan Tanwar ise olayı 'yalnızca bizim için değil, tüm dünya için eşi benzeri görülmemiş bir vaka' diye anlattı.

Tanwar, dişin hasta için esas olarak işlevsel değil, estetik bir sorun oluşturduğunu belirtti. Ancak bir dişin göz kasları, sinirler ya da damarlara yakın konumlanması halinde işlevsel sorunlara da yol açabileceğini vurguladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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