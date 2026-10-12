Yıllarca Gözlerindeki Kaşıntının Nedenini Aradı: Kirpiklerinden Çıkanlara İnanamadı

HCA The Shard'da uzman dermatolog olan Dr. Zainab Laftah, bunun korku filminden çıkmış gibi görünse de çoğu yetişkinde bu akarların tespit edilebilir sayıda bulunduğunu söyledi. Sekiz bacaklı bu canlıların her biri bir milimetreden küçük. Daha çok yüzde, özellikle alın, yanak, burun ve kirpiklerde yaşıyorlar. Göz kapakları onlar için doğal bir yaşam alanı, çünkü kirpik köklerini ve yakınındaki yağ bezlerini barındırıyor. Akarlar yağ bezlerinde ve kıl köklerinde yaşıyor ve çoğu zaman hiçbir belirti vermiyor.