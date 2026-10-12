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Yıllarca Gözlerindeki Kaşıntının Nedenini Aradı: Kirpiklerinden Çıkanlara İnanamadı

Yıllarca Gözlerindeki Kaşıntının Nedenini Aradı: Kirpiklerinden Çıkanlara İnanamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 10:20
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Gözlerin kaşınması, kızarması ve sulanması çoğu zaman alerjiye ya da enfeksiyona yoruluyor. İskoçya'da yaşayan 83 yaşındaki Charmian Edgerton da aylarca aynı şikâyetlerle doktora gitti, ama antibiyotikler bile fayda etmedi. Cevap ise bir arkadaşının çektiği fotoğrafta saklıydı. Kirpiklerinden çıkanlarla kaşıntının gizemi çözüldü.

İşte detaylar…

Kaynak: Daily Mail

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Bir Fotoğraf Her Şeyi Değiştirdi

Bir Fotoğraf Her Şeyi Değiştirdi

Emekli sanatçı ve takı tasarımcısı Charmian Edgerton, bir arkadaşının çektiği fotoğrafa bakınca ne yapacağını şaşırdı. Gözlerinin çevresinde alt ve üst kirpiklerinde çizgi oluşturan, dikişe benzeyen küçük noktalar vardı. Aynada bunu fark etmemişti. Birkaç aydır gözleri şişiyor, kaşınıyor ve sulanıyordu. Doktoruna defalarca gitmiş ama bir sorun olmadığı söylenmişti. Farklı makyaj ürünleri ve temizleyiciler denedi, hiçbiri işe yaramadı. Fotoğrafı görünce belirtilerini internette aradı ve gözlerinin büyük olasılıkla mikroskobik akarlardan tahriş olduğunu öğrendi. Özel bir dermatolog tanıyı doğruladı. Fotoğraftaki 'dikiş', demodex akarlarının yumurtalarının ve atıklarının birikimiydi.

Çoğu Yetişkinin Yüzünde Bu Akarlardan Var

Çoğu Yetişkinin Yüzünde Bu Akarlardan Var

HCA The Shard'da uzman dermatolog olan Dr. Zainab Laftah, bunun korku filminden çıkmış gibi görünse de çoğu yetişkinde bu akarların tespit edilebilir sayıda bulunduğunu söyledi. Sekiz bacaklı bu canlıların her biri bir milimetreden küçük. Daha çok yüzde, özellikle alın, yanak, burun ve kirpiklerde yaşıyorlar. Göz kapakları onlar için doğal bir yaşam alanı, çünkü kirpik köklerini ve yakınındaki yağ bezlerini barındırıyor. Akarlar yağ bezlerinde ve kıl köklerinde yaşıyor ve çoğu zaman hiçbir belirti vermiyor.

Sayıları Artarsa İltihap Başlayabiliyor, Takma Kirpik Riski Artırabilir

Sayıları Artarsa İltihap Başlayabiliyor, Takma Kirpik Riski Artırabilir

Dr. Laftah, sayıları artarsa göz kapağı kenarlarında iltihabı tetikleyebileceklerini söyledi. Bu durum göz tahrişi, sulanma, kaşıntı, yanma, kirpik diplerinde kabuklanma ve kuru gözlerle kendini gösteren blefarite katkıda bulunabiliyor. Akarlar gül hastalığı (rozasea) gibi cilt sorunlarını da kötüleştirebiliyor. Londra'da bir klinik kuran pratisyen Dr. Sabika Karim, yaşla birlikte akar sayısının artabildiğini, çünkü deri, yağ üretimi ve bağışıklıktaki değişikliklerin onlara uygun ortam hazırlayabileceğini belirtti. Eylül ayında Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahlar Derneği Kongresi'nde sunulan bir veriye göre, düzenli takma kirpik kullanan 16 ile 28 yaş arasındaki 25 kadından 24'ünde demodex akarı bulundu, 18'inde ise göz çevresinde tahriş belirtileri vardı. Takma kirpikler kirpik hattının temizlenmesini zorlaştırdığı için akarların yaşadığı yerlerde yağ ve ölü deri birikebiliyor.

Tanı Dördüncü Dermatologda Kondu

Tanı Dördüncü Dermatologda Kondu

Charmian neredeyse bir yıl içinde üç farklı dermatoloğa gitti. Bu doktorlar basit bir göz enfeksiyonu ya da egzama olduğunu söyledi ve antibiyotik yazdı, ama bunlar fayda etmedi. Facebook'ta aynı belirtilere sahip yüzlerce insanı bulduktan sonra dördüncü dermatoloğa gitti ve sonunda akar sayısının aşırı artmasıyla ortaya çıkan demodikoz tanısı konuldu. Hem gözlerindeki sorunun hem de yanaklarındaki hafif rozaseanın nedeni buydu. Antimikrobiyal jel, ivermektin içeren krem ve antibiyotikli göz damlası yazıldı. Doktorların tedavisi işe yaramayınca çay ağacı yağı, eczaneden aldığı blefarit mendilleri ve gözünün çevresinde yağlı ürünlerden kaçınmayla durumu kontrol altına aldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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