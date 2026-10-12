Yıllarca Gözlerindeki Kaşıntının Nedenini Aradı: Kirpiklerinden Çıkanlara İnanamadı
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Gözlerin kaşınması, kızarması ve sulanması çoğu zaman alerjiye ya da enfeksiyona yoruluyor. İskoçya'da yaşayan 83 yaşındaki Charmian Edgerton da aylarca aynı şikâyetlerle doktora gitti, ama antibiyotikler bile fayda etmedi. Cevap ise bir arkadaşının çektiği fotoğrafta saklıydı. Kirpiklerinden çıkanlarla kaşıntının gizemi çözüldü.
İşte detaylar…
Kaynak: Daily Mail
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Bir Fotoğraf Her Şeyi Değiştirdi
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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